El pez que mordía con la lengua hace 310 millones de años

¿Te imaginas un pez que no solo muerde con las mandíbulas sino también con la lengua? Eso es lo que descubrieron científicos en un fósil de Platysomus parvulus, un pez de aletas radiadas que vivió hace 310 millones de años. Sus dientes extras en la base de la boca lo convierten en el ejemplo más antiguo de una "mordida lingual", una estrategia para triturar alimentos duros como conchas o insectos.

La mayoría de los peces actuales mastican solo con sus mandíbulas. Algunos, como la trucha o el macabí, también usan mordidas linguales, pero hasta ahora no se conocía un fósil tan antiguo con esta adaptación. De hecho, los investigadores pensaban que había aparecido 150 millones de años después.

El fósil que guardaba un secreto en 3D

El hallazgo muestra que este pequeño pez ya utilizaba una herramienta que luego se repetiría en la evolución para abrir el menú a todo tipo de presas. El ejemplar fue encontrado en formaciones rocosas del Carbonífero en Staffordshire – Reino Unido –. Su conservación en tres dimensiones permitió escanearlo con tomografías de alta resolución y reconstruir el interior de su boca.

Los científicos descubrieron:

Una placa dental inferior compuesta por varias partes.

compuesta por varias partes. Una placa superior estrecha , ambas con una sola fila de dientes puntiagudos.

, ambas con una sola fila de dientes puntiagudos. Una disposición opuesta de dientes en el paladar y en el esqueleto branquial, que trabajaban juntos para aplastar a las presas.

Este diseño apunta a un estadio intermedio entre los peces de mordida simple y los que, más tarde, dependerían casi por completo de la mordida lingual.

Tras la gran extinción, una avalancha de innovaciones

El estudio, publicado en Biology Letters, coloca a Platysomus en un momento clave de la historia de la vida: justo después de la Extinción Masiva del Devónico Final, que arrasó con gran parte de la fauna marina.

Según los investigadores, los peces que sobrevivieron empezaron a experimentar con nuevas formas corporales y estrategias de alimentación. La mordida lingual fue solo una de esas innovaciones, pero una de las más exitosas: ha evolucionado varias veces en la historia y sigue presente en especies actuales.

Para el equipo internacional de científicos, Platysomus actúa como un eslabón perdido. No solo ayuda a entender cómo se diversificaron los peces después de la extinción, sino también cómo surgieron linajes modernos que hoy dominan los océanos y ríos del planeta.