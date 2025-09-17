Un planeta gigante en formación muestra cómo se alimenta de gas

Un equipo internacional de astrónomos ha observado por primera vez la acreción activa de gas en un protoplaneta gigante aún en proceso de formación. El objeto, denominado AB Aurigae b, tiene una masa estimada cuatro veces superior a la de Júpiter y orbita a su estrella a una distancia equivalente a tres veces la que separa al Sol de Neptuno.

Las observaciones se realizaron con el espectrógrafo MUSE del Very Large Telescope, en Chile, bajo la dirección de investigadores del Centro de Astrobiología de Japón. El instrumento permitió detectar líneas de emisión de hidrógeno alfa procedentes del gas caliente que se precipita hacia el planeta desde el disco protoplanetario circundante. Este hallazgo confirma que AB Aurigae b se encuentra en plena fase de acumulación de masa.

Detección del protoplaneta AB Auriga b desde el Telescopio Subaru

El análisis mostró un patrón característico conocido como "perfil P Cygni inverso", un indicador de que el material no está siendo expulsado, sino que cae hacia el planeta. Este fenómeno se había observado hasta ahora en estrellas jóvenes en rápida formación, pero es la primera vez que se registra en un protoplaneta.

Velocidades extremas del gas

Los investigadores observaron que la emisión de hidrógeno se desplazaba ligeramente hacia el azul en el espectro, lo que revela que el gas se mueve hacia la Tierra a unos 100 kilómetros por segundo. En paralelo, la absorción aparecía desplazada al rojo, señalando material que se aleja a aproximadamente 75 kilómetros por segundo. La combinación de ambos movimientos genera el perfil espectral que confirma la acreción en curso.

AB Aurigae b se encuentra inmerso en el disco que rodea a su estrella madre, a diferencia de otros planetas jóvenes fotografiados en cavidades despejadas de sus discos. Esto permite observar cómo el gas fluye en espiral hacia el planeta en crecimiento. La edad estimada del sistema es de unos 2 millones de años, lo que lo sitúa en una de las fases más tempranas de evolución planetaria.

La posición de AB Aurigae b, muy alejada de su estrella, supone un reto para los modelos convencionales de formación. Los investigadores sugieren que podría haberse originado por el colapso gravitatorio de regiones densas del disco, en lugar del proceso de acreción del núcleo que se atribuye a Júpiter y Saturno en el Sistema Solar.