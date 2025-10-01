Fallece a los 91 años Jane Goodall, la mujer que cambió para siempre la etología moderna

La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California (Estados Unidos) por causas naturales, según informó este miércoles el Instituto Jane Goodall a través de un comunicado oficial.

Goodall inició en 1960 su histórico trabajo en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, donde observó por primera vez que los chimpancés no solo utilizaban herramientas, sino que eran capaces de fabricarlas. Hasta ese momento, este comportamiento se consideraba exclusivo del ser humano. Sus investigaciones también demostraron que los primates poseen emociones, personalidades y complejas relaciones sociales, lo que cambió de manera definitiva la visión de la ciencia sobre la relación entre humanos y chimpancés.

Además, documentó comportamientos hasta entonces desconocidos, como la caza organizada de otros animales y conflictos violentos entre grupos, llegando a registrar auténticas guerras territoriales entre comunidades de chimpancés. Estas aportaciones situaron su trabajo como uno de los más influyentes de la etología moderna.

Reconocimiento internacional

En 1977, Goodall fundó el Instituto Jane Goodall, dedicado a la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y el bienestar de las comunidades locales. Posteriormente, impulsó el programa juvenil Roots & Shoots (Raíces y Brotes), destinado a involucrar a jóvenes de todo el mundo en proyectos de protección ambiental y justicia social.

Su labor trascendió el ámbito científico. Desde 2002 fue Mensajera de la Paz de Naciones Unidas, un reconocimiento a su compromiso global con la defensa de la naturaleza y la cooperación entre pueblos.

Además, abrió camino a otras mujeres en el campo de la investigación de primates, como la fallecida Dian Fossey, y acercó la vida salvaje al gran público gracias a su colaboración con la National Geographic Society, que difundió sus investigaciones a través de documentales, revistas y programas de televisión.

Su metodología también marcó un antes y un después en la etología. En lugar de limitarse a observar a los chimpancés como números o casos de estudio, les dio nombres propios y reconoció en ellos características individuales. Este enfoque generó un profundo debate en la comunidad científica, pero acabó siendo ampliamente aceptado y replicado.

El Instituto Jane Goodall destacó en su comunicado que sus descubrimientos "revolucionaron la ciencia" y que dedicó su vida a promover la protección y la restauración del mundo natural. Incluso en sus últimos años, Goodall mantuvo una intensa agenda de conferencias y actividades, con el objetivo de concienciar a nuevas generaciones sobre la urgencia de conservar el planeta.

Su legado permanece en el estudio de los primates, en el avance de la conservación ambiental y en la inspiración de millones de personas que encontraron en ella un modelo de compromiso con la ciencia y con la vida.