El CIS vuelve a la carga: 355.000 € para un barómetro energético al gusto del Gobierno

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ambos organismos

dependientes del Gobierno, han firmado un convenio para la

elaboración de un barómetro sobre la transición energética en

España.

El estudio, que contará con un presupuesto de 355.000 euros

sufragado mayoritariamente con fondos públicos, medirá el conocimiento y la percepción ciudadana en torno a las políticas energéticas actuales, incluyendo temas como energías renovables, autoconsumo, movilidad eléctrica o eficiencia energética.

Un barómetro oficial sobre medidas del propio Ejecutivo

Según el comunicado oficial del Ministerio para la Transición

Ecológica, el barómetro servirá para orientar futuras políticas

públicas en el marco de la transformación energética y

socioeconómica que impulsa el Gobierno. La iniciativa contempla

tres oleadas de encuestas telefónicas a escala nacional y cinco

grupos de debate en distintas comunidades autónomas, incluido

uno en Madrid.

El IDAE, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico, financiará el 70 % del estudio —unos 250.000 euros

—, mientras que el CIS, dependiente del Ministerio de la Presidencia,

asumirá el 30 % restante. El trabajo se completará a finales de

noviembre de 2026, aunque el convenio firmado entre ambas

entidades podrá prorrogarse hasta cuatro años más.

Percepciones ciudadanas, no resultados técnicos

El objeto del estudio no será analizar los efectos económicos o

técnicos de las políticas energéticas, sino la percepción social

sobre las mismas. Según la nota de prensa, este conocimiento

permitirá mejorar los instrumentos de apoyo existentes y fomentar

un mayor compromiso ciudadano en el proceso de transición.

Miguel Rodrigo, director general del IDAE, señala que se trata de un

trabajo "basado en datos estadísticos rigurosos" que busca conocer

"de primera mano lo que piensan los ciudadanos" y adaptar así las

medidas públicas. El enfoque estará centrado en aspectos sociales

y comunicativos más que en datos de rendimiento, ahorro o

impacto económico.

Un contexto marcado por el descontento ciudadano

El lanzamiento del barómetro se produce en un momento en que la

política energética ha generado un creciente malestar social,

debido al aumento del precio de la electricidad, el cierre de centrales

térmicas sin alternativas viables y el coste de tecnologías

subvencionadas como el coche eléctrico.

En este contexto, el estudio podría servir para respaldar narrativas

oficiales sobre una transición "verde y justa", sin necesariamente

abordar los efectos reales que perciben hogares y empresas. Aunque

el Gobierno defiende que se trata de una herramienta útil para

adaptar las políticas, algunos analistas advierten del riesgo de que el

barómetro se convierta en un instrumento de validación institucional

más que en un mecanismo de evaluación objetiva.

Críticas por la falta de independencia

El CIS ha sido objeto de cuestionamientos en los últimos años por la

orientación de sus barómetros electorales, lo que ha generado dudas

sobre su independencia y neutralidad. En este caso, se suma el

hecho de que el propio Gobierno financiará y controlará tanto el

contenido como la metodología del estudio, lo que refuerza las

críticas sobre posibles sesgos o fines propagandísticos.

Las políticas públicas deberían evaluarse mediante organismos

independientes, con criterios técnicos y económicos, y no a

través de encuestas diseñadas desde el poder político.

España necesita saber cuánto cuestan las decisiones, qué beneficios

reales generan y quiénes se benefician, no cuántos ciudadanos las

perciben positivamente.

No necesitamos encuestas para saber lo que sentimos.

Necesitamos políticas eficaces, asequibles y transparentes.

El reto de una transición energética justa no pasa por medir

percepciones, sino por escuchar realidades, especialmente cuando

se trata de decisiones con un alto coste económico y social.