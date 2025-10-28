El satélite Sentinel-3 de Copernicus capta el huracán 'Melissa' en pleno avance hacia Jamaica

El satélite Sentinel-3 del programa europeo Copernicus ha captado una imagen del huracán Melissa durante su avance hacia Jamaica, según ha informado la Agencia Espacial Europea (ESA). La toma, realizada el 26 de octubre mediante el radiómetro del satélite, ofrece una visión detallada del sistema mientras gana fuerza en el Caribe.

La ESA ha explicado que la fotografía es el resultado de un mosaico compuesto por dos franjas distintas, lo que provoca que una línea diagonal atraviese el centro de la tormenta. Este tipo de composición permite unir diferentes capturas obtenidas en momentos cercanos para generar una imagen completa del fenómeno meteorológico.

El programa Copernicus, gestionado conjuntamente por la Comisión Europea y la ESA, utiliza la constelación de satélites Sentinel para la observación de la Tierra. En este caso, el Sentinel-3 dispone de instrumentos diseñados para medir la temperatura, el color y la altura de la superficie del mar, así como para ofrecer datos atmosféricos útiles en el seguimiento de ciclones tropicales.

Un ciclón de categoría extrema

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos ha clasificado a Melissa como un ciclón "extremadamente peligroso". Según su último informe, difundido este martes a primera hora, el ojo del huracán se encuentra a unos 80 kilómetros de la localidad jamaicana de Negril, con vientos sostenidos de hasta 290 kilómetros por hora.

El organismo estadounidense ha indicado que el huracán avanza lentamente y se espera que toque tierra en Jamaica en las próximas horas, lo que podría provocar importantes daños estructurales y cortes de suministro en la isla.

Las autoridades jamaicanas han confirmado la muerte de al menos tres personas por la caída de árboles en diferentes zonas del país. Además, se mantienen activas las alertas por inundaciones y deslizamientos de tierra en áreas de riesgo.

El CNH ha señalado que el desplazamiento del huracán es objeto de un seguimiento continuo por parte de otros países del Caribe, especialmente Cuba, donde Melissa se sitúa a unos 420 kilómetros de Guantánamo.