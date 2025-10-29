Bill Gates enmienda ahora la plana al ecologismo: el cambio climático no es el apocalipsis

Un jarro de agua fría para el ecologismo más alarmista. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, uno de los principales gurús y mecenas de la lucha contra el cambio climático, ha dado un giro a su discurso para señalar que, si bien el problema es "grave", no conducirá a la desaparición de la humanidad. En una publicación en su blog personal, el magnate se ha opuesto frontalmente a la "perspectiva catastrófica" que domina el debate.

Las declaraciones de Gates, que ha invertido miles de millones de su fortuna en esta causa, suponen una clara reformulación del problema, especialmente tras la publicación en 2021 de su libro Cómo evitar un desastre climático. Este cambio de tono llega, significativamente, una semana antes de la cumbre del clima COP30 en Brasil, un evento al que el multimillonario, que cumple 70 años este miércoles, ha decidido no asistir este año.

El filántropo critica duramente que las "perspectivas apocalípticas" están provocando que la comunidad climática se concentre demasiado "en los objetivos de emisiones a corto plazo". Según Gates, esto está "desviando recursos" de las estrategias que considera más efectivas, como son los programas para ayudar a las poblaciones a ser más resilientes ante los efectos del clima.

Por ello, el fundador de Microsoft aboga por ajustar las estrategias y adoptar una nueva perspectiva, aprovechando el marco de la COP30. Gates ve con buenos ojos que el liderazgo brasileño de la cumbre priorice precisamente la "adaptación climática y el desarrollo humano", señalando que es un "excelente punto de partida" para reorientar los esfuerzos globales lejos del dogmatismo de las "emisiones cero" y más cerca de medidas racionales de adaptación a temperaturas más altas.