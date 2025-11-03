Capturan en el Ebro el siluro más grande de la historia de España

Cuatro pescadores de Navarra —Abel Monreal, Fernando Equiza, Santiago Ramírez y Óscar Gómara— han capturado un ejemplar de siluro que mide 2,81 metros y pesa aproximadamente 130 kg, lo que lo convierte en el más grande jamás pescado en España y el tercero del mundo.

El animal se capturó hace una semana en un tramo del Ebro a su paso por Buñuel (Navarra) tras una dura batalla que se prolongó durante más de 45 minutos: "Era descomunal", ha señalado Monreal en declaraciones a Noticias de Navarra: "Llevo pescando muchísimos años y es el pez de mi vida".

En España, hasta ahora, el récord lo ostentaba un ejemplar de 2,72 metros capturado en el embalse de Mequinenza (Zaragoza). Según el equipo navarro, los dos primeros puestos globales los ocupan: un siluro de 2,92 metros capturado recientemente en Polonia y otro de 2,85 metros en el río Po (Italia).

Un monstruo invasor

La especie Silurus glanis, comúnmente denominada siluro o bagre europeo, está considerada como invasora por el Ministerio de Transición Ecológica. Según fuentes oficiales, este animal suele alcanzar los 2,5 metros de longitud total y más de 100 kg de peso.

Relacionado España pierde la guerra de las almejas frente a Italia

Fue introducido en España en los años 70, concretamente en la desembocadura del Río Segre, en la cuenca del Ebro. Desde ahí se ha expandido por buena parte del valle del Ebro, aunque también se ha avistado en la cuenca del Tajo y del Guadiana.

El siluro se alimenta principalmente de cangrejo rojo, otros peces de agua dulce (barbo, carpa, alburno, rutilo) y los invertebrados que se encuentran en los ríos. Aunque, según medios especializados, también se han llegado a encontrar aves en los estómagos de algunos ejemplares grandes.