Un informe oficial desmonta el bulo animalista sobre el abandono masivo de perros de caza

La Real Federación Española de Caza (RFEC) celebra que el Gobierno haya desmentido con datos oficiales "el falso relato del abandono masivo de perros de caza", y han iniciado acciones para "exigir a los medios de comunicación, representantes públicos y organizaciones políticas que se atengan a la verdad antes de criminalizar a los cazadores".

La asociación destaca que "por primera vez, el propio Ejecutivo ofrece datos verificables y públicos que confirman lo que el sector cinegético lleva años defendiendo: la caza no es el problema del abandono animal en nuestro país". Según el informe del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, en 2023 se registraron 15.216 perros perdidos o abandonados en toda España, una cifra que incluye todas las razas y circunstancias —desde extravíos temporales hasta robos o entregas voluntarias—, por lo que el número real de abandonos es incluso menor.

De ese total, solo un 12,9% corresponde a razas de caza, lo que equivale a 2.422 perros recogidos, de los cuales 1.965 serían realmente extraviados o abandonados. En el caso de los galgos, el porcentaje baja al 2,8% (unos 425 animales).

"En total, menos de 3.000 perros de razas de caza realmente perdidos o abandonados en toda España frente a los 50.000 que difunden algunas organizaciones animalistas. Una diferencia abismal que evidencia la manipulación sistemática de la verdad y el daño reputacional causado al colectivo de cazadores", denuncia la RFEC en un comunicado.

"Un relato falso y profundamente injusto"

Desde las federaciones de caza se denuncia que, "durante años, grupos políticos, partidos y medios de comunicación han difundido sin contrastar un relato falso y profundamente injusto, que ha estigmatizado a miles de cazadores y puesto bajo sospecha a quienes más cuidan, respetan y valoran a sus perros".

"El propio Gobierno ha hablado. Los datos son oficiales, públicos y verificables. Ya no caben excusas ni interpretaciones ideológicas. Pedimos a los responsables públicos y a los medios de comunicación que sean rigurosos, que contrasten la información y que no vuelvan a criminalizar al sector cinegético con bulos interesados", subrayan las entidades.

La RFEC y las federaciones autonómicas de caza coinciden en que este informe "marca un antes y un después", porque desmonta de forma definitiva el mito del abandono masivo de perros de caza y da la razón a quienes llevan años reclamando datos objetivos frente a la propaganda animalista.

"Los cazadores somos los primeros interesados en el bienestar de nuestros perros. Son nuestra herramienta, nuestra familia y nuestro orgullo. Los cuidamos, los alimentamos y los protegemos. La verdad ya está sobre la mesa; ahora exigimos que se respete", concluyen.