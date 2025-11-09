Alarma en Francia por la "plaga" de tortugas que "pueden arrancarte un dedo": los expertos españoles piden calma

Un reciente aviso en la localidad francesa de Ramonville-Saint-Agne, al sur de Toulouse, ha generado alarma entre los vecinos del país vecino. Tal como informa Franceinfo, las autoridades locales han advertido de la presencia de tortugas mordedoras (Chelydra serpentina) en el Canal du Midi. El ayuntamiento incluso ha publicado avisos oficiales alertando de los posibles riesgos que supone acercarse a un animal que puede alcanzar más de 40 kilos y cuya mordedura, según describen, es "afilada como una navaja".

En Francia, el hallazgo ha desatado un debate sobre los riesgos que suponen estas tortugas que han encontrado un hábitat ideal a lo largo de las orillas del Canal du Midi y que Franceinfo califica de "peligrosa e invasora". Sin embargo, desde España, los expertos piden calma.

Estas tortugas son originarias de América del Norte, donde habitan en ríos, lagos y zonas pantanosas desde Canadá hasta el Golfo de México. Se caracterizan por su aspecto primitivo: un caparazón de color oscuro con bordes aserrados, una larga cola cubierta de escamas triangulares y una cabeza robusta con un pico poderoso. Son omnívoras —se alimentan de peces, anfibios, pequeños mamíferos e incluso carroña— y, aunque pueden parecer agresivas, suelen permanecer quietas si no se las molesta. En países como Estados Unidos y China, su carne es considerada un manjar y forma parte de la cocina tradicional, algo que ha favorecido su cría con fines comerciales.

Abandonos puntuales

José María López Sánchez, presidente de la Sociedad Herpetológica Valenciana, ha explicado a Libertad Digital que no hay motivos para alarmarse por una posible invasión de las tortugas mordedoras francesas. "Vamos a ver, estas tortugas, que llaman mordedoras, son peligrosas porque tienen una mordedura potente que puede arrancarte un dedo, sí, pero en España no hay constancia de que se estén reproduciendo", afirma.

Según López Sánchez, los pocos ejemplares detectados en el territorio español son casos aislados: "Yo recuerdo alguno en Murcia y en el río Henares, pero hablamos de hallazgos esporádicos y de ejemplares que sus propietarios soltaron, no de una especie que se haya establecido".

Además, recuerda que desde 2018, la Chelydra serpentina está incluida en el convenio CITES y su comercialización está sujeta a microchipado obligatorio, lo que desincentiva su venta. Es decir, no es una especie habitual en los domicilios y "ni siquiera ha estado en el punto de mira de los grupos científicos que evalúan" el riesgo de las especies potencialmente invasoras.

Por lo tanto, aunque el aspecto prehistórico de la tortuga mordedora y su poderosa mandíbula puedan impresionar, los especialistas insisten en que no hay razones para temer una invasión inminente. Su presencia en Francia responde, probablemente, a abandonos puntuales de ejemplares domésticos, y no a un proceso de expansión natural.