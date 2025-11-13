El multilingüismo, un factor protector que frena el envejecimiento a nivel cerebral y físico

El Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) ha participado en un estudio internacional publicado en la revista Nature Aging que concluye que hablar más de un idioma puede ralentizar los procesos biológicos del envejecimiento. La investigación, desarrollada en 27 países europeos y con datos de más de 86.000 participantes, demuestra que las personas multilingües presentan un envejecimiento bioconductual más lento que las monolingües.

El trabajo, coordinado por un consorcio internacional de investigadores, incluye entre sus autores principales a Lucia Amoruso, profesora asociada de Ikerbasque e investigadora del BCBL. Según el equipo, los resultados aportan evidencia sólida de que el multilingüismo actúa como un factor protector frente al envejecimiento acelerado, tanto a nivel cerebral como físico.

Los expertos analizaron información procedente de 86.149 personas de 27 países europeos, evaluando indicadores de salud y comportamiento. Tras el análisis, los autores observaron que los individuos de países donde se hablan varios idiomas tienen la mitad de probabilidades de mostrar signos de envejecimiento acelerado que aquellos que solo hablan una lengua.

Modelos de Inteligencia Artificial para medir la edad biológica

Para realizar las estimaciones, los investigadores aplicaron modelos de Inteligencia Artificial entrenados con miles de perfiles de salud y comportamiento. Estas herramientas permitieron calcular la denominada brecha de edad conductual (BBAG), es decir, la diferencia entre la edad biológica estimada y la edad cronológica real.

El estudio incorporó tanto factores de riesgo —como hipertensión, diabetes, problemas de sueño o pérdida sensorial— como factores protectores, entre ellos la educación, la cognición, la capacidad funcional y la actividad física. Según Agustín Ibáñez, director científico del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral (BrainLat), "si los valores son negativos, indican un envejecimiento desacelerado y saludable; si son positivos, el envejecimiento es más acelerado".

Efectos consistentes

Los resultados se mantuvieron significativos incluso al controlar variables lingüísticas, sociales, físicas y sociopolíticas. Desde el BCBL subraya que el efecto protector del multilingüismo se mantiene tanto en los análisis transversales como en los longitudinales, lo que indica que el conocimiento y uso de varios idiomas no solo se asocia con diferencias actuales en el envejecimiento, sino que también predice un menor riesgo de envejecimiento acelerado a lo largo del tiempo.

Según Hernán Hernández, investigador de BrainLat y coautor del artículo, "el aprendizaje y el uso de idiomas activan redes cerebrales relacionadas con la atención, la memoria y el control ejecutivo, además de favorecer la interacción social". Estos mecanismos, añade, refuerzan la resiliencia cognitiva y funcional a lo largo de la vida.

La investigadora Lucia Amoruso destaca que los hallazgos "demuestran que el multilingüismo es una herramienta accesible y económica para promover un envejecimiento saludable", complementando otros factores modificables como la creatividad o la educación.