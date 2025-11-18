''No hay crisis climática'': la ARC desafía al consenso científico con datos que contradicen el alarmismo

La I Jornada de Cambio Climático y Sociedad organizada por la Asociación de Realistas Climáticos este sábado en Madrid, arrancó con una conferencia que no dejó indiferente a nadie. Javier Vinós, doctor en Biología, investigador del clima desde 2015 y presidente de la entidad, defendió que el discurso dominante sobre el calentamiento global está construido sobre exageraciones, modelos defectuosos y un alarmismo político ajeno a los datos.

Vinós abrió esta I Jornada con un mensaje directo: ''La única respuesta honesta es que nadie sabe cuánto afecta el CO₂ al clima''. A partir de ahí, desmontó uno a uno los pilares sobre los que, a su juicio, se ha edificado la narrativa de la crisis climática.

Un planeta frío disfrazado de calentamiento extremo

Uno de los ejes de su intervención consistió en poner el actual calentamiento en perspectiva histórica. Vinós recordó que el planeta lleva 50 millones de años enfriándose y que hoy nos encontramos ''en el 10% más frío de los últimos 500 millones de años''. Para el presidente de la ARC, la narrativa del clima estable arruinado por el ser humano es poco más que un mito moralista: ''Se nos presenta como un jardín del Edén alterado por el pecado original del CO₂''.

Según expuso, durante la segunda mitad del Holoceno los glaciares crecían mientras el CO₂ subía, un hecho que ''los modelos no pueden reproducir''. Pero la pieza clave de su argumento llegó al desmontar el supuesto vínculo directo entre emisiones y calentamiento: ''El calentamiento empieza alrededor de 1820, demasiado pronto para que sea culpa de nuestras emisiones''.

Modelos que "calientan demasiado"

La crítica más incisiva llegó con los modelos climáticos. Vinós fue tajante: ''Los modelos han sido programados para decir que el CO₂ afecta mucho''. Según explicó, se basan en un paradigma no demostrado que atribuye enormes retroalimentaciones al efecto invernadero, pese a que ''nadie sabe cuánto contribuyen porque no se pueden medir''. Y dejó un mensaje que incomoda en los círculos oficiales: ''Si extrapolamos sus supuestos al pasado, deberían predecir un planeta mucho más frío del que sabemos que existía''.

La consecuencia, según el presidente de la ARC, es que la ciencia climática oficial depende excesivamente de simulaciones que ''reflejan más nuestra ignorancia que la realidad''.

Temperaturas: el único indicador que sube… y con matices

El presidente de la ARC no negó que la temperatura global haya aumentado, pero sí cuestionó cómo se mide. Remarcó que los principales conjuntos de datos han incorporado ajustes que incrementan artificialmente la tendencia: ''Entre 2003 y 2020, la base HadCRUT añadió 0,26 grados. Este calentamiento sí es antropogénico: el de quienes procesan los datos'', ironizó.

También denunció que el efecto isla de calor urbana distorsiona la señal real y que las técnicas de integración global dependen de decisiones metodológicas poco transparentes.

Fenómenos extremos: un relato sin respaldo en los datos

Frente a la narrativa de catástrofes crecientes, Vinós presentó una batería de datos difícil de ignorar:

Huracanes y tormentas: su energía global disminuye desde hace tres décadas.

su energía global disminuye desde hace tres décadas. Incendios: ''Cada año se queman dos millones de km² menos que en 1900''.

''Cada año se queman dos millones de km² menos que en 1900''. Riada y tormentas mediterráneas: descenso desde los años 60.

descenso desde los años 60. Precipitación en España: un 8% más en la última década.

Y recordó que esa misma conclusión aparece en el 6º Informe del IPCC, que admite la ausencia de señales claras de tendencia en fenómenos relacionados con sequías, inundaciones y aridez. «Esto no es lo que se le cuenta a la población», lamentó.

El Ártico, las islas del Pacífico y el temido 1,5°C

Los ejemplos de predicciones fallidas ocuparon un tramo central de la charla. El presidente de la ARC recordó que el hielo marino del Ártico''lleva 18 años estable'' pese a los pronósticos de desaparición, y que ''el 85% de las islas del Pacífico crecen en superficie'' gracias a la expansión de sus corales.

También puso en cuestión el valor simbólico del umbral de 1,5°C fijado en el Acuerdo de París: ''Lo rebasamos en 2024 y no pasó absolutamente nada. Si no nos lo dicen, nadie se entera''.

El CO₂: de villano a fertilizante del planeta

Lejos de asumir el CO₂ como un contaminante, el Dr. Vinós defendió su papel beneficioso: ''La biosfera se está expandiendo porque las plantas crecen mejor con más CO₂. Es lo más positivo que hemos hecho por el medio ambiente''.

Defendió que los satélites muestran una expansión masiva de la superficie verde del planeta gracias al aumento de CO₂, que beneficia a plantas, animales y sistemas agrarios. Además, parece existir una correlación histórica entre crecimiento económico y aumento de temperaturas: ''Llevamos 200 años acumulando riqueza al mismo tiempo que sube la temperatura. La idea de que el calentamiento destruye la economía simplemente no aparece en los datos''.

La receta de la ARC: adaptación, no alarmismo

La conclusión del presidente de la ARC fue tan clara como provocadora: ''No hay pruebas de que el CO₂ sea la principal causa del calentamiento, ni de que el calentamiento sea negativo. Adaptarse ha sido siempre la estrategia más sensata''.

Como dijo el Dr. Vinós en esta I Jornada de la ARC, ''llevamos 30 años intentando reducir emisiones y cada año se emite más. Cuando una solución no funciona, lo lógico es dejar de aplicarla'', porque ''el único sufrimiento que causa el cambio climático es quienes creen que se trata de una crisis existencial''.