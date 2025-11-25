La EFSA exige vigilancia reforzada ante el mayor brote de gripe aviar en Europa desde 2016

Entre septiembre y noviembre de 2025 se han registrado en Europa más de 1.400 casos de gripe aviar en aves silvestres, la cifra más alta desde al menos 2016, según ha alertado la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

El organismo europeo exige una vigilancia reforzada en todo el continente ante un escenario que califica de sin precedentes por su magnitud, diversidad de especies afectadas y riesgo de expansión hacia aves domésticas.

Máxima propagación registrada en Europa

El último informe publicado por la EFSA, que cubre el periodo entre el 6 de septiembre y el 14 de noviembre de 2025, contabiliza 1.443 detecciones del virus de influenza aviar altamente patógena (IAAP) subtipo H5 en aves silvestres de 26 países europeos, lo que representa cuatro veces más que en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el 99% de las detecciones corresponden al subtipo H5N1, una variante de un virus previamente circulante, introducida desde el este y actualmente extendida por Europa occidental. Las aves acuáticas han sido las más afectadas, incluyendo casos en animales aparentemente sanos, lo que ha favorecido una contaminación ambiental generalizada.

En países como Alemania, Francia y España se han observado brotes de alta mortalidad en grullas comunes, una de las especies con mayor impacto esta temporada.

Más de 100 focos en España

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado 14 focos en aves de corral desde el 1 de julio, distribuidos en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid y Castilla y León. A ellos se suman 4 focos en aves cautivas, un caso en aves de autoconsumo y 87 casos en aves silvestres, detectados en 13 comunidades autónomas.

Las especies afectadas abarcan una amplia variedad de aves acuáticas y rapaces: grullas, cigüeñas blancas, garzas reales, gaviotas patiamarillas, flamencos, moritos, patos, gansos, cercetas y águilas calzadas, entre otras.

El informe del MAPA recoge además la detección del virus en un zorro salvaje (Vulpes vulpes) hallado muerto en la provincia de Zaragoza, cerca de la Laguna de Gallocanta, una zona con numerosos casos recientes en grullas. Esta transmisión a mamíferos está siendo monitorizada por organismos internacionales como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Contagios fuera de las zonas de riesgo

Durante el mes de noviembre se ha producido un repunte significativo de casos: 755 en Europa y 17 en España, muchos de ellos en zonas fuera de los perímetros considerados de riesgo o vigilancia especial, lo que indica una dispersión territorial más amplia del virus.

Según el informe español, 10 de los 17 casos recientes se han detectado fuera de las Zonas de Especial Riesgo (ZER) o de Vigilancia (ZEV), afectando especialmente a grullas comunes, garzas reales, gaviotas y cigüeñas.

Como respuesta, el Gobierno ha activado la Orden APA/1288/2025, en vigor desde el 13 de noviembre, que amplía las medidas de bioseguridad a todo el territorio nacional, incluyendo el confinamiento obligatorio de las explotaciones avícolas.

Recomendaciones urgentes de la EFSA

Ante la situación actual, la EFSA ha emitido una serie de recomendaciones que considera "urgentes y necesarias":

Mantener alta bioseguridad en todas las explotaciones.

en todas las explotaciones. Ordenar el alojamiento de aves domésticas en zonas afectadas.

en zonas afectadas. Mejorar la vigilancia en explotaciones avícolas para detección precoz.

para detección precoz. Intensificar la observación de aves silvestres en humedales y rutas migratorias.

en humedales y rutas migratorias. Evitar la alimentación artificial para reducir concentración de animales.

para reducir concentración de animales. Retirar de forma rápida los cadáveres de aves silvestres.

de aves silvestres. Minimizar las perturbaciones humanas (caza, drones, actividades recreativas).

La EFSA recuerda también la existencia del Radar de Gripe Aviar, una herramienta de predicción en tiempo real, y el kit europeo de comunicación #NoBirdFlu, con materiales multilingües para uso institucional.

Un invierno decisivo para España

La combinación de bajas temperaturas, llegada masiva de aves migratorias y elevada circulación vírica en Europa coloca a España en un escenario de riesgo elevado. La mortalidad observada en grullas —detectada tanto por EFSA como por el MAPA— es particularmente preocupante, debido al valor ecológico de esta especie y a su tendencia a agruparse en grandes concentraciones en humedales.

La bioseguridad en granjas, la vigilancia veterinaria y el seguimiento epidemiológico serán decisivos para evitar transmisión a explotaciones comerciales y proteger al sector avícola, uno de los más relevantes de la economía agroalimentaria nacional.

La EFSA resume la situación en una frase que define con claridad la gravedad del momento:

"Se requiere con urgencia una mayor vigilancia para la detección temprana y una bioseguridad sólida en las granjas para prevenir la introducción del virus (IAAP)".