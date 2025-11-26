Descubren en la Luna una señal química que podría venir de un cuerpo externo

Una roca recogida durante la misión Apolo 17 y mantenida sellada desde hace más de medio siglo ha revelado una huella química que no encaja con nada conocido en la Tierra. El hallazgo, realizado por un equipo internacional de investigadores, apunta a que parte del material que forma la Luna podría tener un origen distinto o más antiguo de lo que se pensaba.

Las muestras proceden del llamado tubo doble 73001/2, extraído en la base del macizo Sur de la Luna. El objetivo de mantenerlo sellado era preservar su composición original para análisis futuros. Ahora, esas técnicas han permitido identificar una firma isotópica que no se había detectado nunca en una roca lunar.

Una señal que no encaja con los modelos actuales

El elemento clave no es visible a simple vista, pero está en los isótopos del azufre presentes en diminutos granos del regolito. En concreto, los científicos han identificado una proporción anómala de ciertos isótopos, como el 33S, que no puede explicarse por procesos normales del interior lunar.

Esta anomalía sugiere que el azufre detectado procede de una fuente distinta a la esperada, posiblemente expuesta a reacciones químicas extremas en los primeros momentos del sistema solar, o incluso llegada desde un cuerpo externo.

¿Material de otro planeta en el interior de la Luna?

Una de las hipótesis que se barajan es que este componente químico fuera incorporado desde el protoplaneta que habría chocado con la Tierra y formado la Luna, conocido como Theia. Si parte de su material sobrevivió al impacto sin mezclarse por completo, podría haber quedado atrapado en el manto lunar y haber salido a la superficie millones de años después.

Otra posibilidad es que esta huella química sea aún más antigua y refleje procesos ocurridos antes incluso de la formación de la Luna, en las primeras etapas del sistema solar, cuando los materiales estaban expuestos a la radiación ultravioleta de la nebulosa solar.

Una firma nunca vista en rocas lunares

Los análisis, publicados en la revista Journal of Geophysical Research, muestran valores de Δ33S de hasta –3,0‰, una señal que no se había encontrado en otras muestras lunares. Los investigadores destacan que este hallazgo solo ha sido posible gracias a una técnica extremadamente precisa que permite analizar isótopos en granos individuales, en lugar de estudiar las rocas de forma global.

Esto ha permitido detectar variaciones muy sutiles, pero significativas, que habían pasado desapercibidas en estudios anteriores.

Una historia más compleja del origen de la Luna

La presencia de una firma química tan inusual plantea nuevas preguntas sobre cómo se formó la Luna y qué materiales conserva en su interior. Hasta ahora, los modelos predominantes apuntaban a una mezcla completa del material tras el impacto que dio origen al satélite, pero este hallazgo sugiere que podrían haberse conservado restos no mezclados.

Además, refuerza la idea de que la historia geológica de la Luna es más compleja de lo que se pensaba, y que aún quedan rastros de sus orígenes más remotos escondidos en sus rocas.

