El Gobierno acepta vaca como animal doméstico y excluye al periquito

Se ha filtrado un borrador del proyecto de Real Decreto que desarrollará el listado de los animales de compañía legales y su contenido amenaza con transformar por completo lo que en España se entiende como "mascota". Según este documento, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Gobierno podría acabar prohibiendo periquitos, chinchillas, salamandras, ranas o los peces guppy, una de las especies más populares en los acuarios domésticos.

El documento, redactado por la Dirección General de Derechos de los Animales que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy, establece que finalmente habrá dos listados: el listado de animales domésticos y el listado positivo de animales silvestres, aunque no aclara cuáles son las diferencias entre ambos tipos de animales.

El primer listado, el de los animales domésticos, no acepta a los loros ni a los periquitos, pero sí incluye a la vaca como animal de compañía. Los criterios para entrar en la lista son los siguientes:

Debe ser una especie que haya surgido de un proceso de domesticación, algo que la propia dirección define como el procedimiento por el que los humanos han cambiado a una especie silvestre hasta convertirla en una especie doméstica diferente. Por ejemplo: el perro (Canis familiaris) es una especie diferente de la de su origen silvestre, el lobo (Canis lupus).

Y aquí es donde viene el problema porque, según esa definición, el periquito no entra en la lista porque, aunque llegó a Europa en 1840, no se reconoce como una especie distinta del periquito ancestral que vive salvaje en Australia. Lo mismo sucede con los loros, los canarios, los peces, los reptiles…

En segundo lugar, sólo se aceptará a los animales que no pueden suponer un riesgo para la salud o seguridad de las personas, del medio ambiente o la biodiversidad. Un precepto, por cierto, que se incumplió en el mismo momento en el que se aceptó a los gatos como mascota. Y, además, se incluirán a todos aquellos animales de producción que ya no tengan ese fin y se hayan inscrito como mascotas. Por ejemplo, una vaca. Y es un caso real.

Este listado de animales domésticos es inamovible y solo lo puede cambiar el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales por causa motivada. Así que los ciudadanos no tienen la posibilidad de proponer y argumentar por qué una especie debería ser incluida o excluida.

¿Qué pasa con los exóticos?

En lo que respecta al Listado Positivo de Animales de Compañía (donde estarían incluidas las especies silvestres), de momento no existe nombres concretos, así que no es posible saber qué mascotas tienen los días contados, aunque próximamente el Ministerio de Derechos Sociales aprobará de oficio unos listados iniciales de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados legales. En este caso, los ciudadanos sí pueden solicitar que se incluya una especie. Los encargados de valorarlo serían los miembros del Comité Científico nombrados por el Ministerio.

En el listado de las especies silvestres que se pueden tener como mascota no entrarán las invasoras, ni tampoco aquellas "especies alóctonas susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos". Este último criterio se refiere a unos 3.400 animales incluidos en una lista del Ministerio para la Transición Ecológica en la que se encuentran el periquito, la chinchilla, peces comunes (guppy, molly, xifo) y los anfibios más comunes (salamandra, ajolote…).

En definitiva, el borrador del Real Decreto supone lo que la ley de Bienestar Animal ya anticipaba. El Gobierno decidirá qué animal puedes tener en tu casa y el concepto de "mascota" quedará reducido a lo que un Ministerio determine desde un despacho.