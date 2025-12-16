Las plagas y epidemias más peligrosas de la historia de la humanidad
Muchas guerras perdidas, imperios debilitados, economías arruinadas y avances científicos decisivos tienen un origen común: las epidemias.
Peste de Atenas
La primera gran epidemia documentada fue la peste de Atenas, entre los años 430 y 426 a.C. Tuvo lugar en plena Guerra del Peloponeso y acabó con un tercio de la población ateniense (cifra aún hoy discutida por los historiadores). Además del colapso social, supuso un golpe decisivo a la hegemonía de Atenas frente a Esparta. Imagen: “Plaga en una ciudad antigua”, de Michiel Sweerts (1652).
Peste justiniana
Siglos después, el mundo mediterráneo volvió a verse sacudido por la peste de Justiniano (siglos VI al VIII). Mató entre 25 y 50 millones de personas en Europa, Asia y África (entre el 13% y el 26% de la población global de la época). Sus consecuencias fueron devastadoras para el Imperio Bizantino, que quedó sumamente debilitado y facilitó la expansión posterior del islam. Imagen: a la izquierda, un mosaico de Justiniano I en la Basílica de San Vitale (Rávena). A la derecha, "San Sebastián intercede por los afectados por la peste" de Josse Lieferinxe (1497–1499).
Peste Negra
Ninguna epidemia dejó una huella tan profunda como la Peste Negra del siglo XIV. Llegada desde Asia, la bacteria Yersinia pestis acabó con hasta la mitad de la población europea en apenas seis años. Además de la tragedia humana, la peste supuso escasez de mano de obra, subida de salarios, crisis del feudalismo y el inicio de transformaciones sociales que marcaron el paso a la Edad Moderna. Imagen: El triunfo de la muerte, de Pieter Bruegel (1562).
Viruela en América
Los españoles introdujeron un foco de viruela en América, lo que provocó una plaga devastadora (especialmente la de 1520 en México) que mató a entre el 50 y el 90% de los ciudadanos de los imperios azteca e inca. Imagen: panel ilustrado del Códice Florentino recopilado por Fray Bernardino de Sahagún que muestra a nahuas infectados con viruela, junto a un texto que dice: “(La enfermedad) causó gran desolación: muchos murieron a causa de ella. Ya no podían caminar, sino yacer en sus viviendas y dormitorios, inmóviles. No podían cambiar de posición, estirarse de lado, boca abajo ni levantar la cabeza. Y al hacer un movimiento, gritaban. Las pústulas cubrían a la gente (...) Muchísima gente murió a causa de ellas, y muchos simplemente murieron de hambre".
Peste bovina
La peste bovina (rinderpest) arrasó con el ganado de Europa, África y Asia entre los siglos XVIII y XIX, provocando hambrunas, crisis agrícolas y el nacimiento de la veterinaria moderna. Fue erradicada oficialmente en 2011, un hito sanitario comparable al del fin de la viruela. Imagen: los miembros de la Junta de Salud de Nueva York examinan a los animales golpeados por la peste bovina en 1868. Ilustración para periódico de Frank Leslie.
Cólera
En el siglo XIX, el cólera se convirtió en la gran amenaza global. Sus sucesivas pandemias causaron millones de muertes y obligaron a los Estados a abordar por primera vez políticas de saneamiento, alcantarillado y control del agua, sentando las bases de la salud pública moderna. La ilustración muestra a una víctima del cólera en un estado de postración, con la piel azulada y los ojos hundidos, síntomas característicos de la deshidratación severa y el colapso circulatorio que puede causar la enfermedad.
Filoxera
La filoxera (Daktulosphaira vitifoliae) es un insecto diminuto, parásito de la vid, originario de América del Norte. A finales del siglo XIX, provocó la crisis más devastadora en la historia de la viticultura mundial al destruir millones de hectáreas de viñedos en Europa. Supuso la ruina de regiones vitivinícolas como Málaga, que tenía el segundo PIB más alto de España y acabó con la economía hundida y migraciones rurales masivas. Tras intentar métodos fallidos como inundar viñedos o usar químicos tóxicos, se halló la solución definitiva: injertar las variedades europeas en una vid americana, la única resistente a la enfermedad. Imagen: a la izquierda, vid francesa atacada por la filoxera. A la derecha, una caricatura de Punch de 1890.
Gripe española
El siglo XX comenzó con una de las mayores tragedias sanitarias conocidas: la gripe española (1918-1920), que mató entre 40 y 50 millones de personas, muchas de ellas, adultos jóvenes. A pesar del nombre, la gripe no se originó en nuestro país. Coincidiendo con el final de la Primera Guerra Mundial, la enfermedad impulsó avances decisivos en virología y vigilancia epidemiológica. Imagen: en la fotografía de Raymond Coyne se ve a un grupo de ciudadanos con mascarillas en California, durante la pandemia de gripe de 1918.
Fiebre aftosa
La fiebre aftosa fue una de las enfermedades virales más contagiosas y económicamente devastadoras para la ganadería mundial en el siglo XX. No solo afecta a vacas, sino también a cerdos, ovejas, cabras... El brote de 2001 en el Reino Unido supuso un punto de inflexión: se sacrificaron más de 6 millones de animales y las pérdidas económicas superaron los 9.100 millones de euros. Esta plaga ha transformado completamente los controles sanitarios, la trazabilidad y la bioseguridad ganadera. En la imagen se ven las lesiones en el hocico y la pezuña de un cerdo con fiebre aftosa.
VIH/sida
el VIH/sida, desde los años ochenta, ha causado más de 40 millones de muertes y transformado profundamente la relación entre ciencia, sociedad y políticas sanitarias. En la fotografía se ve a los miembros de Act Up durante la marcha del Orgullo en la ciudad de Nueva York el 26 de junio de 1988.
Coronavirus
El siglo XXI quedó marcado por la irrupción del coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia de COVID-19. Detectado a finales de 2019, el virus se propagó con rapidez por todo el planeta y provocó la mayor crisis sanitaria global en un siglo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) han muerto más de 7,1 millones de personas y los sistemas de salud se vieron desbordados, obligados a responder en condiciones extremas.