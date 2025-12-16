Las plagas y epidemias más peligrosas de la historia de la humanidad

4 / 11

Viruela en América

Los españoles introdujeron un foco de viruela en América, lo que provocó una plaga devastadora (especialmente la de 1520 en México) que mató a entre el 50 y el 90% de los ciudadanos de los imperios azteca e inca. Imagen: panel ilustrado del Códice Florentino recopilado por Fray Bernardino de Sahagún que muestra a nahuas infectados con viruela, junto a un texto que dice: “(La enfermedad) causó gran desolación: muchos murieron a causa de ella. Ya no podían caminar, sino yacer en sus viviendas y dormitorios, inmóviles. No podían cambiar de posición, estirarse de lado, boca abajo ni levantar la cabeza. Y al hacer un movimiento, gritaban. Las pústulas cubrían a la gente (...) Muchísima gente murió a causa de ellas, y muchos simplemente murieron de hambre".