Cinco animales reales con habilidades biológicas que parecen ciencia ficción

El divulgador digital Guillermo Pérez de Saja, creador de la cuenta Parapasarelrato en Instagram, ha recopilado en un vídeo viral cinco especies animales reales cuyas capacidades biológicas extremas parecen sacadas de una historia de ciencia ficción.

Algunos animales poseen características que los alejan de lo que consideramos biológicamente "normal". Lejos de la ciencia ficción, especies como la planaria, el tardígrado o el pulpo exhiben capacidades documentadas por la ciencia que los convierten en verdaderos enigmas evolutivos. Desde regeneraciones extremas hasta resistencia al espacio exterior, la naturaleza aún guarda secretos que apenas empezamos a comprender.

La planaria: regeneración con posible memoria

La planaria, un tipo de platelminto, es conocida por su capacidad de regenerarse completamente a partir de fragmentos. Estudios como los realizados en la Universidad de Tufts (Estados Unidos) en 2013 sugieren que estos animales, al ser divididos, pueden conservar patrones de comportamiento aprendidos antes de la fragmentación, como respuestas a estímulos luminosos o la ubicación de alimentos.

Algunos contenidos virales han exagerado esta característica atribuyéndole incluso una "absorción de conocimientos" al practicar canibalismo, aunque este término no tiene base científica. Sí se ha documentado que las planarias pueden modificar su comportamiento tras la regeneración, lo que ha abierto nuevas líneas de investigación en neurociencia y biología celular.

El tardígrado: supervivencia extrema

El tardígrado o "oso de agua" es un microanimal microscópico con una capacidad de resistencia sin precedentes. Puede sobrevivir a temperaturas cercanas al cero absoluto, radiación extrema, desecación total y hasta el vacío del espacio. Logra esto al entrar en un estado de criptobiosis, en el que su metabolismo se detiene casi por completo.

Este mecanismo le permite permanecer inactivo durante años y "resucitar" al entrar en contacto con agua, recuperando su funcionalidad celular. Se ha convertido en objeto de múltiples estudios espaciales y biomédicos por su capacidad de preservar estructuras vivas bajo condiciones límite.

El pulpo: genética adaptativa y cerebro distribuido

El pulpo posee un sistema biológico único. Tiene tres corazones, sangre azul rica en cobre y un sistema nervioso distribuido: dos tercios de sus neuronas están en sus brazos, lo que les permite actuar de forma parcialmente autónoma. Además, es capaz de modificar su ARN mensajero, editando proteínas para adaptarse a distintos entornos, como temperaturas frías, sin necesidad de alterar su ADN.

Esta capacidad de "edición del ARN", que no debe confundirse con la edición genética, ha sido documentada en estudios de biología molecular, y permite a estos animales una notable flexibilidad neurológica. Además, su piel contiene células fotorreceptoras que perciben cambios lumínicos, aunque no constituyen un sistema visual como tal.

Medusa inmortal y camarón mantis: longevidad y fuerza inusuales

La medusa Turritopsis dohrnii es considerada biológicamente inmortal, ya que puede revertir su ciclo vital y regresar a su fase de pólipo tras alcanzar la madurez. No obstante, esta capacidad no impide que muera por enfermedades, depredación o cambios ambientales bruscos, como puntualizan expertos y seguidores en redes sociales.

El camarón mantis, por su parte, es conocido por su potente golpe, capaz de generar una onda de cavitación que momentáneamente puede alcanzar temperaturas extremadamente altas, comparables a las de la superficie del Sol. Aunque este fenómeno se confunde a menudo con el del camarón pistola (otra especie diferente), el camarón mantis destaca también por sus ojos complejos con visión trinocular, capaces de percibir una amplia gama de colores y polarización lumínica.

Reacciones en redes: entusiasmo, precisión y debate científico

El vídeo de Parapasarelrato ha generado un intenso debate entre los más de 200.000 seguidores de la cuenta. Muchos comentarios mostraron fascinación, como el de un usuario que escribió: "Solo imagina dividirte en partes, que cada una aprenda algo distinto y luego se unan para compartirlo". Otros reaccionaron con humor: "Yo fui una planaria una vez y es cierto lo que dice".

También se han sumado aportaciones más técnicas. El usuario lugalba_gen corrigió varios aspectos del vídeo: "La edición genética del pulpo no existe como tal, lo que hacen es editar masivamente su ARN mensajero". Otro usuario precisó que la medusa inmortal puede morir por causas externas, aunque no por envejecimiento, y varios comentarios señalaron errores como la confusión entre el camarón mantis y el camarón pistola.

En general, los seguidores han valorado el contenido como una forma eficaz de acercar la biología a un público amplio. Algunos, como joansantamaria, afirmaron: "Pues ahí lo tenemos... estudiar este tipo de especies", mientras que otros reflexionaban sobre el poder de la evolución: "El futuro de la genética humana podría estar en estos animales".