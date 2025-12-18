El petauro del azúcar: la mascota de moda que quieren vetar los animalistas

Posiblemente ya lo has visto en uno de esos vídeos virales aunque no sabías muy bien qué era: un animal diminuto que salta desde una estantería, planea unos segundos y aterriza en la mano de su dueño. Eso son los petauros del azúcar, estrellas de las redes sociales y el nuevo regalo de moda para esta Navidad. Pero ¿qué es exactamente este animal? ¿Es legal tenerlo en España? ¿Y qué dicen los expertos y las asociaciones animalistas?

El petauro del azúcar (Petaurus breviceps), también conocido como sugar glider, es un pequeño marsupial nocturno originario de Australia, Indonesia y Nueva Guinea. A primera vista recuerda a una ardilla voladora, aunque no tiene nada que ver con ella. Mide entre 12 y 18 centímetros, con una cola casi tan larga como su cuerpo, y su rasgo más llamativo es una membrana de piel que se extiende entre las patas delanteras y las traseras y le permite planear de árbol en árbol.

Su pelaje suele ser gris, con el vientre crema y una franja oscura que recorre el cuerpo desde la frente hasta la cola. Tiene ojos grandes, adaptados a la oscuridad, y orejas sin pelo, siempre alerta. En cautividad existen muchas variaciones de color —albinos, mosaicos o de "cara blanca"— que disparan su precio.

¿Es legal el petauro del azúcar en España?

A día de hoy, el petauro del azúcar no está prohibido en España. Su tenencia es legal aunque su crianza sí puede tener algunas restricciones autonómicas. El problema está en el horizonte: el Gobierno trabaja en los llamados listados positivos, la norma que determinará qué especies pueden tenerse legalmente como animales de compañía.

Cuando ese listado entre en vigor, solo se permitirán aquellas especies consideradas aptas para vivir en el entorno doméstico, entre otras muchas restricciones. Muchas asociaciones animalistas, contrarias a las mascotas exóticas, creen que el petauro del azúcar difícilmente superará el filtro del Gobierno. También han publicado un comunicado en el que alertan de la compra por impulso en fechas navideñas de aquellos atraídos por animalitos que parecen "muy monos y mansitos".

¿Cómo se cuida un petauro?

El petauro del azúcar es un animal fascinante que tiene una serie de necesidades muy concretas, según los expertos de la tienda de mascotas Petauro del azúcar.

No puede vivir solo : es un animal social y el aislamiento le provoca estrés, ansiedad y problemas de comportamiento.

Necesita un proceso de vinculación con su dueño: necesitan tiempo, constancia y paciencia para aceptar a su cuidador, un proceso que puede durar semanas o incluso meses.

Es nocturno : duerme de día y está activo por la noche, con sonidos, saltos y actividad constante.

Necesita temperatura controlada : es muy sensible al frío. Necesita vivir entre los 17 y 30 grados; salirse de ahí puede ser mortal.

Requiere tiempo diario : limpieza de la jaula, preparación de comida fresca y atención constante.

Dieta específica: una mala alimentación puede provocar enfermedades graves, como la descalcificación ósea.

Además, pueden vivir entre 10 y 15 años, por lo que no debe ser un capricho temporal. Su precio también varía mucho: desde unos 200 euros hasta cifras que superan los 2.000 euros, según el color y el criador. Sin duda se trata de un animal singular, con habilidades sorprendentes y un comportamiento complejo que está despertando auténticas pasiones.