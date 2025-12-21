Hallan un diminuto sapo calabaza en Brasil

En lo profundo de las montañas del sur de Brasil, entre la hojarasca de los bosques nubosos, los científicos han identificado una nueva especie de rana diminuta, de color naranja intenso y apenas un centímetro de longitud. Se trata de un sapo calabaza nunca descrito formalmente hasta ahora, un hallazgo que vuelve a poner el foco en la extraordinaria biodiversidad de la selva atlántica brasileña y en la fragilidad de los ecosistemas de montaña.

La nueva rana brasileña

El hallazgo ha sido descrito en un estudio publicado en la revista científica PLOS One, fruto de varios años de trabajo de investigadores brasileños especializados en anfibios. El artículo documenta de forma detallada la identificación de esta nueva especie, su distribución extremadamente limitada y las implicaciones que tiene para la conservación de los bosques donde habita.

Según explican los autores, la rana pertenece al género Brachycephalus, un grupo de anfibios miniaturizados y altamente endémicos del sureste de Brasil, conocidos popularmente como sapos calabaza por su forma redondeada y su coloración brillante.

Un anfibio diminuto y muy exclusivo

La nueva especie vive a más de 750 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera Serra do Quiriri, situada en el estado de Santa Catarina, en el sur del país. Su hábitat se reduce a una franja muy concreta de bosque montañoso, donde pasa desapercibida entre hojas húmedas y restos de vegetación.

Los científicos destacan que se trata de una especie altamente endémica, es decir, restringida a un área geográfica muy pequeña. En las mismas montañas habitan otras dos especies emparentadas, también de color naranja, cada una confinada a pequeños fragmentos del relieve montañoso.

Siete años de trabajo de campo

El descubrimiento es el resultado de siete años de muestreo intensivo en la región. El equipo de investigación se propuso catalogar todas las poblaciones del género Brachycephalus presentes en Serra do Quiriri.

Aunque su colorido es llamativo, no fue la vista lo que permitió identificar a la nueva especie, sino el oído. El canto de los machos, utilizado durante el apareamiento, fue clave para localizarla. Las hembras, mucho más silenciosas, fueron capturadas de forma aleatoria durante el trabajo de campo.

Análisis genético y morfológico

Una vez en el laboratorio, los investigadores llevaron a cabo estudios morfológicos detallados y secuenciación genética, comparando los ejemplares con especies estrechamente relacionadas. Este análisis confirmó que se trataba de una especie distinta, hasta entonces desconocida para la ciencia.

El nuevo anfibio fue bautizado como Brachycephalus lulai, en homenaje al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Según los autores, el nombre pretende llamar la atención sobre la necesidad de reforzar la conservación de la selva atlántica.

Un mensaje ligado a la conservación

"A través de este homenaje, buscamos incentivar la expansión de iniciativas de conservación centradas en la selva atlántica en su conjunto, y en las ranas miniaturizadas altamente endémicas de Brasil en particular", escriben Marcos Bornschein, herpetólogo de la Universidade Estadual Paulista, y sus colegas en el artículo.

Aunque B. lulai parece habitar un entorno relativamente bien conservado y ha sido clasificado como de menor preocupación, los científicos advierten de que otras ranas del estado de Santa Catarina se encuentran en peligro crítico de extinción.

Amenazas y futuro incierto

Los investigadores alertan de amenazas persistentes como la deforestación, la quema de pastizales, el pastoreo de ganado, las especies invasoras, el turismo descontrolado, la minería y la pérdida de hábitat. Los anfibios, recuerdan, son actualmente el grupo de vertebrados más amenazado del planeta.

En este contexto, existe una discusión formal para crear una unidad federal de conservación en Santa Catarina, que permitiría proteger estos bosques sin necesidad de expropiar terrenos privados.