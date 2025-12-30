El mito del sapo alucinógeno: lo que realmente ocurre si lo lames

La idea de que lamer un sapo puede provocar un viaje psicodélico ha circulado durante décadas, alimentada por relatos populares y referencias culturales. Sin embargo, lejos de tratarse de una práctica inofensiva o efectiva, las autoridades y la comunidad científica coinciden en que puede suponer un serio peligro para la salud y para la conservación de una especie protegida.

Una advertencia viral desde los parques nacionales

En 2022, el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos difundió en redes sociales una imagen tomada con una cámara de visión nocturna en la que aparecía un sapo con los ojos brillantes. El mensaje, formulado en tono irónico, era claro: no lamer nada que se encuentre en un parque nacional, ya sea una planta, una seta desconocida o un sapo.

La advertencia aludía directamente a la creencia de que algunos sapos poseen sustancias capaces de "colocar" a quien las ingiere. Aunque el tono era humorístico, el trasfondo era serio y tenía base científica.

El sapo del río Colorado y una sustancia real

La leyenda urbana se apoya en un hecho comprobado: el sapo del río Colorado (Incilius alvarius), también conocido como sapo del desierto de Sonora, segrega en su piel un potente compuesto psicoactivo llamado 5-MeO-DMT. Esta sustancia es químicamente similar a la dimetiltriptamina (DMT) y actúa sobre los receptores de serotonina del cerebro.

David E. Nichols, profesor emérito de Farmacología en la Universidad de Purdue y pionero en la síntesis de análogos del 5-MeO-DMT, explicó que se trata de uno de los psicodélicos más potentes conocidos. Sus efectos, cuando se administra por vías específicas, pueden incluir euforia, amnesia, experiencias cercanas a la muerte y una intensa alteración de la conciencia que dura entre 15 y 30 minutos.

Por qué lamer un sapo no funciona

A pesar de su potencia, los especialistas son tajantes: lamer un sapo no produce efectos psicodélicos. El 5-MeO-DMT no es activo por vía oral, lo que significa que el simple contacto con la lengua no genera el efecto buscado.

Además, los sapos del río Colorado segregan otras sustancias peligrosas, como glucósidos cardíacos, compuestos que afectan directamente al funcionamiento del corazón. Estos pueden provocar arritmias potencialmente mortales en humanos y animales.

Haley Dourron, investigadora postdoctoral en la Universidad de Linköping, ha advertido de que incluso mascotas que han lamido a estos sapos han necesitado atención veterinaria urgente.

Riesgos para la salud y para la especie

Los expertos subrayan que el principal resultado de lamer un sapo no es una experiencia psicodélica, sino una visita al hospital. Aun así, el interés recreativo por el 5-MeO-DMT ha generado un problema adicional: la caza furtiva.

Robert Villa, asistente de divulgación comunitaria en la Universidad de Arizona, ha alertado de que estos sapos están siendo retirados de su hábitat para extraer sus secreciones. Esta presión se suma a amenazas ya existentes como la pérdida de hábitat, los cambios en los patrones de lluvia, enfermedades fúngicas y la contaminación.

El interés científico por el 5-MeO-DMT sintético

El tema ha sido abordado en un artículo publicado en la revista Live Science, que recopila las advertencias de expertos y el estado actual de la investigación. Aunque la obtención del compuesto a partir de animales salvajes es ilegal e insegura, la comunidad científica estudia el 5-MeO-DMT sintético en entornos controlados.

A diferencia de otros psicodélicos como el LSD o la psilocibina, apenas existen estudios de neuroimagen sobre esta sustancia. Según Dourron, más de un centenar de personas han sido escaneadas bajo los efectos de psicodélicos clásicos, pero no hay datos equivalentes con 5-MeO-DMT.

Los relatos de quienes lo han consumido en contextos experimentales describen experiencias distintas a las alucinaciones habituales, incluyendo sensaciones de "vacío" o incluso apagones completos. Estos efectos han llevado a los investigadores a explorar su posible relación con mecanismos cerebrales implicados en convulsiones y su potencial uso como antidepresivo de acción rápida.