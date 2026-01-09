La abuela elefanta Susi muere en el zoo de Barcelona a los 55 años

La elefanta africana Susi, una de las más longevas de su especie en Europa, ha fallecido en el Zoo de Barcelona a una edad aproximada de 55 años, muy por encima de los 39 años de esperanza de vida de estos animales. Según el Ayuntamiento de Barcelona, Susi, que llegó al Zoo de Barcelona en 2002, ha muerto por causas naturales debido a su avanzada edad.

Antes de encontrar un hogar estable en Barcelona, su historia estuvo llena de traslados: fue capturada en la naturaleza para ser exhibida en un circo y, más tarde, pasó por el Safari Park Vergel. No fue hasta su llegada al Zoo de Barcelona cuando pudo establecerse de forma definitiva, donde pasó más de dos décadas bajo la atención constante de sus cuidadores.

De carácter fuerte, pero también cercano con quienes la conocían bien, Susi había creado un vínculo especial con el equipo que la atendía a diario. Sus cuidadores han asegurado que la recordarán "con gran estima" y destacan su personalidad, tan imponente como entrañable para quienes compartieron tantos años con ella.

Tras su fallecimiento, el equipo técnico del Zoo y el personal del Servicio de Diagnóstico de Patología Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona aplicarán el protocolo correspondiente, compartiendo toda la información del caso con el programa de conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), del que forma parte el centro.

El Zoo de Barcelona, que este viernes no abrirá sus puertas, está especializado en el cuidado de elefantes geriátricos, con el apoyo del Centro de Educación en Bienestar de Animales de Zoológicos de la Universidad Autónoma de Barcelona, un trabajo silencioso y constante que acompaña a estos animales en la etapa final de sus vidas.

Hace poco más de un año, en diciembre de 2022, falleció también en el recinto la elefanta africana Yoyo, que en ese momento era la más longeva del mundo, con una edad aproximada de 54 años.

Con la pérdida de Susi y Yoyo, el zoo cuenta ahora con un único ejemplar africano, Bully. Las tres formaron durante años un grupo muy unido y su convivencia era muy buena, según el propio zoo.