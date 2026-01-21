Galicia se blinda para un fenómeno astronómico que no ocurría desde el siglo XVIII

El Gobierno gallego ha constituido este miércoles la comisión interdepartamental responsable de coordinar las actuaciones vinculadas al eclipse solar total del próximo 12 de agosto. Entre las prioridades destaca la planificación de la seguridad y la movilidad, respondiendo así a uno de los desafíos planteados por el Ministerio a las comunidades autónomas el pasado mes de noviembre.

El consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, ha valorado la magnitud del evento tras la primera reunión: "Se van a producir muchos desplazamientos de gente que va a querer ver un episodio que la última vez que se produjo fue exactamente en el siglo XVIII".

Galicia se situará como un enclave privilegiado para la observación del fenómeno, que recorrerá la Península Ibérica de oeste a este, afectando a capitales como Coruña. Esta visibilidad no se repetirá en los eventos astronómicos de 2027 y 2028 en la región.

La labor de coordinación de Presidencia no se limitará a la prevención de riesgos. El Ejecutivo autonómico contempla este acontecimiento como una fuente de oportunidades turísticas y de divulgación científica.

En este primer encuentro han participado la Agencia Turismo de Galicia y las consejerías de Medio Ambiente, Educación y Sanidad. El grupo de trabajo abordará de forma integral el trío de eclipses previstos para los próximos tres años.

Aunque aún no existen datos objetivos sobre el volumen de desplazamientos, Calvo ha asegurado que se informará periódicamente y se impulsará la coordinación con otras administraciones afectadas por el paso del eclipse.

Zonas de observación

Desde este miércoles está activo un 'microsite' en la página de Turismo de Galicia centrado en el eclipse, en el que se podrá encontrar información sobre los ayuntamientos y las zonas en las que se observará el fenómeno de forma total o parcial, además de recomendaciones para una mejor y observación, entre otros aspectos.

Tal y como recoge la Xunta, un total de 143 ayuntamientos gallegos, casi la mitad, un 45,6%, tendrán una "posición privilegiada" para su observación, abarcando territorios de las provincias de Coruña, Lugo y Ourense, así como áreas del interior de Pontevedra.