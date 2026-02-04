La NASA aplaza el regreso a la Luna tras un fallo en una prueba clave

La NASA ha completado con éxito a primera hora de este martes una prueba clave previa al lanzamiento de Artemis II, la misión que llevará de nuevo astronautas alrededor de la Luna. Se trata del llamado ensayo general con combustible, en el que la agencia cargó propelente criogénico en los tanques del cohete SLS (Space Launch System), realizó las operaciones finales en la nave Orion y vació el cohete de forma segura.

El objetivo de esta prueba era simular lo más fielmente posible el día del lanzamiento para detectar posibles fallos con antelación y corregirlos antes del despegue real. Aunque el ensayo no estuvo exento de dificultades técnicas, los ingenieros lograron cumplir buena parte de los objetivos previstos tras dos intensos días de trabajo.

Tras analizar los resultados, la NASA ha decidido descartar una ventana de lanzamiento en febrero y señala ahora marzo como la primera fecha posible para el vuelo de prueba, según ha informado la propia agencia en un comunicado. En concreto, habrá cinco oportunidades de lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral (Florida): 7 de marzo a las 02.29 horas (horario español), 8 de marzo a las 02.57 horas, 9 de marzo a las 04.56 horas, 10 de marzo a las 04.52 horas y 11 de marzo a las 05.48 horas.

Los astronautas salen de la cuarentena… por ahora

Este cambio de planes tiene consecuencias directas para la tripulación de Artemis II. Al abandonarse la opción de lanzamiento en febrero, los astronautas saldrán de la cuarentena en la que ingresaron el pasado 21 de enero en Houston. De este modo, no viajarán este martes al Centro Espacial Kennedy, en Florida, como se había previsto inicialmente.

La tripulación volverá a entrar en cuarentena aproximadamente dos semanas antes de la próxima oportunidad de lanzamiento que se establezca oficialmente.

El frío retrasa la carga de combustible

La cuenta atrás para el ensayo comenzó el 31 de enero a las 8:13 de la tarde (hora del Este), con una duración aproximada de 49 horas. En los días previos y durante las operaciones de carga del 2 de febrero, los ingenieros vigilaron de cerca el impacto de las bajas temperaturas en Cabo Cañaveral, que obligaron a retrasar el inicio del abastecimiento.

El frío hizo necesario esperar más tiempo del previsto para que algunos sistemas alcanzaran temperaturas seguras antes de comenzar la carga de combustible.

Durante estas operaciones surgió uno de los principales contratiempos: una fuga de hidrógeno líquido en una de las interfaces utilizadas para introducir el propelente en la etapa central del cohete. Resolver el problema llevó varias horas y obligó a detener el flujo de hidrógeno, calentar la zona afectada para que las juntas se asentaran correctamente y ajustar el caudal del combustible.

La cuenta atrás se detuvo a cinco minutos del despegue

Pese a estas dificultades, los equipos lograron llenar con éxito todos los tanques, tanto de la etapa central como de la etapa criogénica de propulsión intermedia. Posteriormente, un equipo de cinco personas se desplazó a la rampa de lanzamiento para completar las operaciones finales de cierre de la nave Orion.

Durante el ensayo, los ingenieros llevaron la cuenta atrás hasta cinco minutos antes del despegue, momento en el que el sistema automático de lanzamiento en tierra detuvo el proceso al detectarse un aumento en la tasa de fuga de hidrógeno líquido.

A este problema se sumó la necesidad de reajustar una válvula relacionada con la presurización de la escotilla del módulo tripulado de Orion, que había sido sustituida recientemente. Este contratiempo prolongó más de lo previsto las tareas finales de cierre.

Además, el frío afectó al funcionamiento de varias cámaras y otros equipos. Aunque esto no impidió completar el ensayo, habría requerido atención adicional el día del lanzamiento real. Por último, durante la prueba volvieron a aparecer interrupciones en los canales de comunicación de audio entre los equipos de tierra, un problema que ya estaba siendo investigado en semanas anteriores.

Revisión exhaustiva antes de fijar la fecha

Durante el ensayo, el equipo aplicó nuevos procedimientos para purgar con aire respirable las cavidades del módulo de servicio de Orion, en lugar de utilizar nitrógeno gaseoso. Esta medida busca garantizar la seguridad del personal que asiste a los astronautas en la sala blanca durante las operaciones finales.

Con marzo como posible ventana de lanzamiento, la NASA revisará ahora todos los datos recopilados, corregirá los problemas detectados y realizará nuevos ensayos antes de fijar una fecha definitiva.

La agencia subraya que la seguridad de la tripulación sigue siendo la máxima prioridad, con el objetivo de que los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen, completen su misión y regresen a casa sin contratiempos.