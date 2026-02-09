¿Quieres mudarte a la Luna? Elon Musk pone fecha a su primera "ciudad" y está más cerca de lo que crees

Olvídese de las vacaciones en la playa. El futuro de la humanidad, según Elon Musk, se muda a solo 384.400 kilómetros de distancia. En un giro estratégico que ha sorprendido a la industria, SpaceX ha decidido que la Luna es la "prioridad absoluta" para asegurar el futuro de la civilización. ¿La razón? Es infinitamente más práctico: mientras que a Marte solo se puede viajar cada dos años, a la Luna podemos enviar naves cada 10 días. Esto permitiría construir una ciudad "autosostenible" en un tiempo récord de menos de 10 años.

Starship: Un "hotel" de 600 metros cúbicos en el espacio

Para que usted pueda vivir allí, Musk cuenta con su joya de la corona: la Starship. A diferencia de las minúsculas cápsulas del programa Apollo, donde los astronautas apenas podían moverse, la Starship es un gigante con 600 metros cúbicos de volumen habitable. Para que se haga una idea, solo una de sus esclusas de aire tiene más del doble de espacio que todo el módulo lunar que pisó Neil Armstrong.

Este vehículo no es solo una nave, es un sistema logístico completo:

Gasolineras espaciales: SpaceX utilizará depósitos de combustible en órbita para rellenar los tanques de la Starship, permitiéndole llevar hasta 100 toneladas de carga directamente a la superficie lunar.

SpaceX utilizará depósitos de combustible en órbita para rellenar los tanques de la Starship, permitiéndole llevar hasta de carga directamente a la superficie lunar. Gravedad reducida: Vivir allí significaría pesar solo un 16,6% de lo que pesa en la Tierra. Un entorno donde mover rovers, construir hábitats y transportar suministros es físicamente mucho más sencillo.

El polo sur lunar: la ubicación del futuro barrio

El plan de SpaceX, en colaboración con las misiones Artemis de la NASA, es aterrizar cerca del Polo Sur lunar. Esta región es clave porque se cree que alberga recursos vitales para una presencia permanente. La meta de Musk es ambiciosa: un aterrizaje lunar no tripulado para marzo de 2027, que servirá de avanzadilla para la llegada de los primeros "colonos" poco después.

Aunque el magnate sigue mirando de reojo a Marte, la realidad logística se ha impuesto. La Luna es el campo de entrenamiento perfecto. "Podemos iterar mucho más rápido", asegura Musk. En lugar de esperar 20 años para ver una luz al final del túnel en el Planeta Rojo, la Ciudad Lunar podría ser una realidad tangible antes de que termine la próxima década.