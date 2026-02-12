Las lluvias obligan a ampliar el periodo de caza mayor en Castilla-La Mancha

La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha ha decidido ampliar el periodo hábil de caza mayor en la región después de que las intensas lluvias de las últimas semanas obligaran a suspender numerosas cacerías colectivas y redujeran de forma notable las capturas previstas.

La modificación del calendario cinegético 2025-2026, ya publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), responde a una situación que el propio sector venía advirtiendo: la sobrepoblación de ungulados —especialmente ciervos y jabalíes— y la necesidad de mantener la presión cinegética para evitar daños mayores.

Más días para ciervo y jabalí

En concreto, el periodo de caza de ciervo, gamo y muflón se amplía hasta el 1 de marzo, cuando inicialmente estaba previsto que finalizara el 21 de febrero.

También se alarga el periodo general de caza del jabalí hasta el 1 de marzo, que se suma al periodo especial comprendido entre el 22 de febrero y el 7 de octubre.

La decisión llega tras un mes marcado por fuertes lluvias en buena parte de la región, lo que impidió la celebración de un número importante de monterías y batidas. Esta reducción de jornadas ha provocado que no se alcanzaran los objetivos de capturas previstos en una comunidad donde la densidad de caza mayor ya era elevada.

Control poblacional para evitar daños

Desde la Consejería justifican la medida en la necesidad de garantizar la estabilidad de las poblaciones y minimizar los impactos ecológicos, económicos y sociales derivados de la sobreabundancia.

El crecimiento exponencial de especies como el jabalí no solo afecta al equilibrio natural, sino también a la agricultura, a la seguridad vial y a la propia gestión cinegética. De ahí que el Gobierno regional considere imprescindible reforzar ahora la presión de caza para compensar las jornadas perdidas por el mal tiempo.

Sin cambios en corzo y cabra montesa

El nuevo ajuste no modifica el calendario del corzo, que mantiene:

Machos: del 1 de abril al 31 de julio y del 1 al 30 de septiembre.

Hembras: del 1 de diciembre al 1 de marzo.

Tampoco hay cambios en la cabra montesa:

Machos y hembras: del 15 de octubre al 15 de enero.

Solo machos: del 1 al 31 de marzo.

Comunicación de cacerías

Además, las cacerías colectivas podrán comunicarse con cinco días hábiles de antelación, acompañadas de una declaración responsable en la que se indique que no pudieron celebrarse antes por causas meteorológicas.

La ampliación ya ha entrado en vigor tras su publicación oficial este jueves. Para muchos cotos y organizadores supone un balón de oxígeno que permitirá recuperar parte de la actividad perdida y, sobre todo, avanzar en el necesario control poblacional de la caza mayor en la región.