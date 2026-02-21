El rito de la Sala Blanca y la cuarentena: los últimos pasos de Sophie Adenot antes del despegue

Antes de subir a bordo de la nave Dragon rumbo a la Estación Espacial Internacional, los astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) siguen sus propias tradiciones que mezclan símbolos, recuerdos y un legado para la historia.

Una de las más recurrentes es plantar un árbol en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) en Colonia, Alemania. Este fue el caso de la astronauta francesa Sophie Adenot, que añadió su propio capítulo a la arboleda espacial con un liquidámbar americano, un árbol resistente cuyas hojas otoñales recuerdan el fuego de un lanzamiento y la pasión por la exploración. Adenot celebró este ritual el pasado 5 de enero, más de un mes antes de despegar desde Cabo Cañaveral a bordo de un Falcon 9 de SpaceX.

"Este árbol me recuerda que los grandes viajes empiezan desde lo más pequeño. Una semilla puede convertirse en un árbol fuerte, igual que una misión espacial comienza con pequeños pasos que se transforman en algo significativo", comentó Adenot.

L-4 ! ✈️ Nous avons atterri hier soir au Centre spatial @NASAKennedy, en Floride, sur la piste où se posaient les navettes au retour de mission ! Woohoo !

Plus que quelques jours de quarantaine au Astronaut Crew Quarters avant le décollage !!! 🚀 📷 Credit: NASA (1), ESA – S.… pic.twitter.com/pTb5Rerb5S — Adenot Sophie (@Soph_astro) February 7, 2026

La cuenta atrás antes del gran día

La preparación para el espacio no termina en Colonia. Antes del lanzamiento, los astronautas entran en cuarentena, eligen su comida pre-despegue y saludan por última vez a familiares y amigos antes de subir a la cápsula. También firman la pared de la Sala Blanca, un gesto que une a los exploradores europeos con las tradiciones de la era Apolo.

Cada tripulación tiene un "indicador de gravedad", un juguete que confirma la llegada al espacio. La tripulación Crew-12, formada por Adenot, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y el cosmonauta ruso Andrei Fedyaev, eligió un juguete de ganchillo llamado Planeta Gaia, que representa la Tierra y cuatro satélites personales. Adenot escogió un plátano, "un pedazo familiar de la Tierra", mientras que Meir optó por un panda y un hongo, Hathaway por la Luna y Fedyaev por un personaje infantil.

La cápsula Dragon con la astronauta de la @esa @Soph_astro, se acopló a la Estación Espacial Internacional el 14 de febrero, a las 20:15 GMT/ 21:15 CET, lo que supuso el comienzo oficial de la misión #εpsilon de la @esa https://t.co/Yr60dKoXeR pic.twitter.com/lNGY6FMwP7 — ESA España (@esa_es) February 16, 2026

La música tampoco falta antes del despegue: Adenot llevó a la plataforma canciones como Happy de Pharrell Williams, I'm Good (Blue) de David Guetta y Bebe Rexha, y Valhalla Calling de Miracle of Sound. Según la astronauta, cada tema tiene un significado: desde reflejar su filosofía de vida hasta invitar a la aventura.

Finalmente, cada astronauta elige un nombre para su misión y un parche distintivo. Adenot bautizó su viaje como Epsilon y su parche luce tonos azules con un colibrí, según explica, símbolo de agilidad y libertad.