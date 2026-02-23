Hallan el primer "ano" fósil de un reptil de hace 300 millones de años

El Bosque de Turingia, en Alemania, ha servido de escenario para un hallazgo anatómico sin precedentes en la paleontología mundial. Un equipo internacional de investigadores, liderado por el doctor Lorenzo Marchetti, ha identificado la impresión de una abertura cloacal —el conducto único para la excreción y la reproducción— en un fósil de reptil del periodo Pérmico temprano. El hallazgo, datado en unos 299 millones de años, supone el registro más antiguo de este tejido blando en un amniota, permitiendo a los científicos "mirar debajo de la cola" de los ancestros de los lagartos actuales.

Una abertura reveladora en el fósil

La pieza clave del estudio, publicado en Current Biology, es un rastro de descanso bautizado como Cabarzichnus pulchrus. En la base de la impresión de la cola, los investigadores localizaron una hendidura estrecha y subhorizontal que coincide exactamente con la ubicación de la cloaca. A diferencia de los mamíferos placentarios, que cuentan con orificios separados, la mayoría de los vertebrados terrestres utilizan esta cavidad única. Lo extraordinario del espécimen de la Formación Goldlauter es que la forma de este "ano" primitivo se asemeja más a la de las tortugas y serpientes modernas que a la de los dinosaurios.

Anatomía blanda frente al registro óseo

El doctor Marchetti, del Museo de Naturaleza de Berlín, subraya que estas estructuras de tejido blando son "extremadamente raras" en el registro fósil. Mientras que los huesos se mineralizan con relativa facilidad, las partes blandas como la cloaca suelen desaparecer sin dejar rastro. El hallazgo en la cantera de Cabarz demuestra que las huellas y las impresiones corporales son, en ocasiones, más informativas que el propio esqueleto, aportando datos sobre la biología reproductiva y la fisiología que los huesos simplemente no pueden contar.

Evolución y supervivencia dérmica

Junto a la cloaca, el fósil muestra un patrón de escamas epidérmicas perfectamente definidas. Esta "armadura" cutánea no solo protegía al animal, sino que fue la innovación clave que permitió a los reptiles sobrevivir a la aridificación global del Pérmico. El estudio confirma que la diferenciación de estas escamas y la estructura de su apertura cloacal ya estaban plenamente desarrolladas millones de años antes de que los grandes dinosaurios dominaran la Tierra, otorgando a estos pequeños reptiles una ventaja evolutiva definitiva para colonizar entornos secos.