La capacidad de codificar datos fuera de la mente humana no nació en los valles del Tigris y el Éufrates, sino en las cuevas de Europa Central hace 40.000 años. Una investigación liderada por Christian Bentz (Universidad de Saarland) y Ewa Dutkiewicz (Museo de Prehistoria de Berlín) ha demostrado que los signos geométricos grabados en objetos móviles de la cultura Auriñaciense no eran meros adornos. Se trata de un sistema de comunicación "deliberado, sistemático y convencional" que permitió a nuestros ancestros coordinar grandes grupos y distribuir conocimientos críticos para la supervivencia.

Complejidad matemática: el Paleolítico frente a Mesopotamia

El equipo de científicos analizó un corpus de más de 200 objetos procedentes del Jura de Suabia (Alemania), que contienen miles de incisiones geométricas como líneas, puntos, cruces, estrellas y zigzags. Utilizando algoritmos de clasificación y modelos de teoría de la información, el estudio comparó estas secuencias con las primeras tablillas de arcilla del periodo Uruk V (aprox. 3500-3350 a.C.).

Los resultados son revolucionarios: las propiedades estadísticas de los signos paleolíticos —como la entropía de unigramas y las tasas de repetición— son plenamente comparables a las del protocuneiforme mesopotámico. "Nuestros análisis ilustran que estas secuencias son claramente distinguibles de la escritura moderna, pero sus propiedades estadísticas son comparables a las de las tablillas protocuneiformes más antiguas", señalan los autores en el informe publicado en PNAS.

Jerarquía informativa: el marfil como "soporte premium"

Uno de los descubrimientos más reveladores es que la densidad de información variaba drásticamente según el objeto. El estudio aplicó modelos de regresión múltiple para predecir la complejidad de los mensajes y descubrió una "especialización" del soporte.

Figuritas de marfil : Las representaciones de animales ( mamuts, leones de las cavernas, caballos ) y figuras humanas poseen una densidad de información un 15% superior a la de las herramientas.

Herramientas de hueso : Los útiles para trabajar pieles o carne presentan una complejidad intermedia, un 10% superior a los instrumentos musicales.

Flautas y adornos: Los colgantes y los primeros instrumentos de viento (hechos de hueso y marfil) registran los niveles más bajos de codificación de datos.

Esta distribución selectiva prueba que los humanos del Paleolítico reservaban las superficies más laboriosas de tallar, como el marfil de las figuras, para los mensajes más densos y complejos. "Los signos paleolíticos se aplicaron sistemáticamente para producir una mayor densidad de información en ciertos tipos de objetos", subraya el equipo de Bentz y Dutkiewicz.

Diez milenios de estabilidad cultural

Frente a la idea de un arte primitivo caótico, los datos demuestran una estabilidad asombrosa. El código de signos se mantuvo vigente y sin variaciones estadísticas significativas durante casi 10.000 años (entre el 43.000 y el 34.000 antes del presente). Esta continuidad sugiere la existencia de una convención social rígida y un lenguaje visual compartido que se transmitió con precisión a lo largo de centenares de generaciones.

El estudio define estos objetos como "exogramas" o sistemas de memoria artificial. Según los investigadores, esta capacidad de codificar información "más allá del aquí y ahora de las palabras habladas" es el verdadero motor de la evolución cognitiva humana y el pilar sobre el que se asienta la actual era de la información.

Hacia una "Semiótica Evolutiva"

Este trabajo se integra en un campo emergente denominado Semiótica Evolutiva, que busca rastrear el origen de los símbolos y la escritura a través del análisis cuantitativo. Los expertos advierten que, aunque estos signos no son "escritura" en el sentido alfabético moderno, sí constituyen un sistema de almacenamiento de datos deliberado que permitía a los cazadores-recolectores "descargar" información de su cerebro a soportes físicos.

"Sin esta capacidad, el desarrollo de sistemas de computación artificial no habría sido posible", concluye el artículo. El hallazgo en las cuevas alemanas sitúa el origen de nuestra obsesión por los datos mucho antes de que las primeras ciudades sumerias alzaran sus muros.

Bentz, C., & Dutkiewicz, E. (2026). Humans 40,000 years ago developed a system of conventional signs. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).