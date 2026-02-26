El "despertar" de la superurbe prehistórica: Bacteria de 5.000 años hallada en el hielo con resistencia a antibióticos

La ciencia acaba de toparse con un hallazgo que desafía nuestra comprensión sobre la evolución de las enfermedades. Un equipo de investigadores rumanos y chilenos ha logrado secuenciar el genoma de la Psychrobacter SC65A.3, una bacteria que ha permanecido "congelada en el tiempo" durante más de cinco milenios en las profundidades de la cueva de hielo de Scărișoara, en Rumanía. Lo que parece el argumento de una película de ciencia ficción es, en realidad, un aviso clínico de primer orden: este microorganismo antiguo ya poseía mecanismos de resistencia a antibióticos de última generación antes incluso de que el ser humano descubriera la penicilina.

Resistencia "ancestral" a la medicina del siglo XXI

El análisis funcional de esta bacteria "poliextremófila" —capaz de prosperar a 15 °C y tolerar concentraciones letales de sal— ha revelado un perfil de multirresistencia sobrecogedor. A pesar de su origen prehistórico, la Psychrobacter SC65A.3 es inmune a 10 antibióticos de 8 clases distintas, incluyendo fármacos críticos en la medicina actual como las cefalosporinas de tercera generación, fluoroquinolonas y rifampicina.

El estudio genómico ha identificado más de 100 genes asociados a la resistencia antimicrobiana (AMR). Entre ellos, destacan determinantes clínicos como el gen mcr-1, vinculado a la resistencia frente a antibióticos de "último recurso". Este hallazgo confirma que la resistencia no es un fenómeno provocado únicamente por el abuso de fármacos en la era moderna, sino un mecanismo natural milenario preservado en los reservorios criosféricos del planeta.

El "arma" biológica contra las superproteínas

Sin embargo, no todo son noticias alarmantes. El genoma de esta bacteria de 5.000 años esconde también un potencial biotecnológico inédito. Los ensayos demostraron que la SC65A.3 es capaz de inhibir el crecimiento de 14 patógenos del grupo ESKAPE, la "lista negra" de bacterias multirresistentes de la OMS que incluye al temido Staphylococcus aureus (MRSA) y la Klebsiella pneumoniae.

Este comportamiento dual —ser resistente y a la vez "cazadora" de otras bacterias— sugiere que las cuevas de hielo son minas de oro biológicas para el descubrimiento de nuevos compuestos antimicrobianos. La bacteria posee genes vinculados a la producción de sustancias como glucopéptidos y bacitracina, lo que abre la puerta a nuevas terapias médicas en plena crisis global de resistencia a los antibióticos.

Paun VI, Itcus C, Lavin P, Chifiriuc MC and Purcarea C (2026) First genome sequence and functional profiling of Psychrobacter SC65A.3 preserved in 5,000-year-old cave ice: insights into ancient resistome, antimicrobial potential, and enzymatic activities. Front. Microbiol. 16:1713017. doi: 10.3389/fmicb.2025.1713017