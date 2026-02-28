El "efecto influencer": verles beber dispara un 73% las ganas de alcohol en los jóvenes

Un experimento aleatorio realizado conjuntamente por Rutgers Health y la Universidad de Harvard ha revelado una conexión directa entre el contenido digital y los hábitos de consumo. Según el estudio, los adultos jóvenes que visualizaron publicaciones de influencers consumiendo alcohol mostraron una propensión significativamente mayor a desear una bebida en comparación con aquellos que vieron a los mismos creadores de contenido sin alcohol.

El ensayo, publicado en la revista JAMA Pediatrics, contó con una muestra nacional de adultos de entre 18 y 24 años reclutados a través de YouGov. Los participantes fueron asignados aleatoriamente para ver publicaciones diseñadas para simular un desplazamiento típico en redes sociales. Mientras un grupo veía imágenes de celebración con bebidas, el grupo de control observaba situaciones idénticas —mismos influencers y contextos— pero sin la presencia de bebidas alcohólicas.

Los resultados arrojaron datos contundentes: tras ajustar variables como el uso diario de redes o la exposición previa a publicidad, los participantes expuestos al alcohol tenían un 73% más de probabilidades de manifestar un deseo inmediato de beber. Jon-Patrick Allem, director del estudio, subraya que el efecto es mayor cuando los usuarios perciben a los influencers como personas confiables, honestos y conocedores.

Retrasar el inicio del consumo

Allem destaca la sutileza de este impacto, aclarando que "ninguno de los videos era publicidad explícita", sino contenido sobre la vida cotidiana de los influencers. Este fenómeno ocurre en un contexto paradójico en Estados Unidos: aunque el consumo general ha caído, entre quienes beben persisten el consumo excesivo y las borracheras.

Desde Harvard, el coautor Alex Russell advierte que "retrasar el inicio del consumo es una estrategia clave de prevención", dado que la exposición temprana eleva el riesgo de problemas futuros. Además, el estudio, financiado por el Instituto Oncológico Rutgers, recuerda que el alcohol incrementa el riesgo de ciertos tipos de cáncer, especialmente en el tracto gastrointestinal. Los investigadores abogan por revisar los factores ambientales digitales que normalizan y glorifican este hábito.