Golpe a la bacteria hospitalaria que causa miles de muertes al año

El grupo de Nanobiotecnología para el Diagnóstico del Instituto de Química Avanzada de Catalunya (IQAC), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha conseguido desarrollar un anticuerpo capaz de neutralizar la piocianina. Se trata de una toxina producida por la Pseudomonas aeruginosa, un microorganismo muy presente en el ámbito clínico.

Esta bacteria está catalogada como uno de los patógenos más preocupantes a escala mundial. Su peligrosidad radica en su enorme capacidad de adaptación y su elevada resistencia a la gran mayoría de antibióticos existentes, lo que deriva en miles de fallecimientos al año entre pacientes con salud comprometida.

Los investigadores han diseñado el anticuerpo monoclonal mAb122, cuya función es unirse a la toxina e impedir su actividad nociva. En los ensayos realizados con macrófagos, se ha comprobado que este agente reduce el deterioro celular y aumenta notablemente la supervivencia de las células del sistema inmune.

Estrategia antivirulencia

La investigación, publicada en ACS Pharmacology and Translational Science, se basa en una estrategia antivirulencia. A diferencia de los tratamientos convencionales, este enfoque no busca matar a la bacteria, sino desarmarla, disminuyendo así drásticamente la aparición de nuevas resistencias.

Aunque el proyecto se halla en una etapa inicial, los exitosos resultados in vitro allanan el camino para futuros estudios 'in vivo', imprescindibles para confirmar la seguridad del tratamiento en organismos completos.