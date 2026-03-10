El invento que permite recuperar oro de aparatos electrónicos que acaban en la basura

Los residuos electrónicos contienen metales valiosos como cobre, cobalto y también cantidades significativas de oro. Ante la creciente demanda de este metal precioso, su recuperación a partir de dispositivos en desuso se ha convertido en una opción cada vez más atractiva, aunque los métodos empleados hasta ahora suelen requerir un elevado consumo de energía y, en muchos casos, sustancias químicas tóxicas.

En este contexto, un equipo de investigadores de la ETH de Zúrich, liderado por el profesor Raffaele Mezzenga, ha desarrollado una técnica que permite extraer oro de residuos electrónicos mediante un proceso más sostenible. La clave del sistema reside en un material poroso elaborado a partir de proteínas procedentes del suero de leche, un subproducto de la industria alimentaria.

Una esponja proteica capaz de captar el metal

Para fabricar este material, los científicos desnaturalizaron proteínas del suero en condiciones ácidas y a altas temperaturas, de manera que se agruparon formando nanofibrillas proteicas en un gel. Después, secaron ese gel hasta obtener una estructura similar a una esponja.

El equipo puso a prueba el método con 20 placas base de ordenadores antiguos. Tras extraer las partes metálicas, las disolvieron en un baño ácido para ionizar los metales. A continuación, introdujeron la esponja proteica en la disolución y comprobaron que los iones de oro se adherían a las fibras con mucha más eficacia que otros metales presentes en la mezcla.

Una vez retenido el oro, los investigadores calentaron la esponja. Ese paso permitió reducir los iones a copos metálicos que después fundieron para formar una pepita. El experimento permitió recuperar unos 450 miligramos de oro a partir de las 20 placas base analizadas. La pieza obtenida presentaba una pureza del 91 %, mientras que el resto era cobre, lo que equivale a 22 quilates.

Un método con potencial para la industria

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista científica Advanced Materials. Según los cálculos del equipo de Mezzenga, el procedimiento también sería viable desde el punto de vista económico, ya que el coste de los materiales de partida y del consumo energético del proceso es 50 veces inferior al valor del oro recuperado.

Los investigadores quieren ahora desarrollar la tecnología para prepararla para el mercado. Aunque los residuos electrónicos son la fuente más prometedora, el método también podría aplicarse a otros desechos industriales, como los procedentes de la fabricación de microchips o de procesos de chapado en oro. Además, el equipo estudia la posibilidad de fabricar estas esponjas a partir de otros subproductos ricos en proteínas o residuos de la industria alimentaria.