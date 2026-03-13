Desmontando el mito infantil: esto es lo que pasa realmente si te tragas un chicle

Durante generaciones, muchos niños han escuchado la misma advertencia: si te tragas un chicle, se quedará en tu estómago durante siete años. La frase se convirtió en uno de los mitos infantiles más repetidos en colegios y casas, junto con otros como que tragarse semillas hace crecer una planta en el estómago.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Aunque el cuerpo humano no puede digerir completamente la goma base del chicle, el sistema digestivo sí es capaz de moverlo a través del organismo hasta expulsarlo de forma natural. En la mayoría de los casos, ese proceso tarda solo entre uno y tres días.

Qué ocurre cuando tragas un chicle

La goma de mascar está formada por varios ingredientes. Entre ellos hay edulcorantes, aromatizantes y suavizantes que el organismo puede procesar sin problemas. Pero también contiene una base elástica —la parte que le da su textura— compuesta por resinas o polímeros sintéticos que el cuerpo no puede descomponer.

Cuando una persona se traga un chicle, el estómago se encarga de separar y absorber los componentes que sí puede digerir, como los azúcares o algunos aditivos. La base de goma, en cambio, permanece prácticamente intacta.

Esto no significa que se quede atrapada en el estómago. El aparato digestivo funciona mediante movimientos musculares continuos llamados peristálticos, que empujan todo el contenido hacia el intestino. Gracias a este proceso, el chicle continúa su recorrido hasta el colon y finalmente es expulsado junto con el resto de los desechos.

Por qué el chicle no se "pega" al estómago

Uno de los motivos por los que el mito se extendió tanto es la idea de que el chicle es pegajoso. Sin embargo, dentro del cuerpo humano las condiciones son muy diferentes a las del exterior.

El tracto digestivo está lleno de líquidos, mucosa y enzimas que impiden que sustancias como la goma de mascar se adhieran a las paredes internas. En ese entorno húmedo, el chicle simplemente se comporta como cualquier otro material que el organismo no puede digerir, de forma similar a ciertas fibras vegetales o semillas.

Cuándo sí puede convertirse en un problema

Tragar un chicle de forma ocasional suele ser completamente inofensivo para un adulto sano. Sin embargo, los expertos sí señalan algunas situaciones excepcionales en las que podría aparecer un riesgo.

El problema puede surgir si una persona ingiere muchos chicles en poco tiempo o si los traga junto con otros objetos no digeribles, como semillas, monedas o pequeños fragmentos de papel. En estos casos raros puede formarse una masa llamada bezoar, capaz de bloquear parcialmente el intestino.

Los niños pequeños son quienes tienen más probabilidades de sufrir este tipo de complicaciones, principalmente porque todavía no comprenden bien que el chicle debe masticarse y no tragarse.

A qué edad pueden mascar chicle los niños

Por este motivo, muchos especialistas recomiendan que los niños no consuman chicle hasta aproximadamente los cinco años, cuando ya son capaces de entender que deben escupirlo después de masticarlo.

Además, el consumo excesivo de chicle —especialmente si contiene azúcar— también puede favorecer la aparición de caries. Algunos productos sin azúcar utilizan edulcorantes como el sorbitol, que en grandes cantidades puede provocar molestias digestivas o diarrea.

El origen del mito de los siete años

No existe un registro claro de cuándo surgió exactamente la idea de que un chicle permanece siete años en el estómago. Muchos expertos creen que se trata de una exageración creada por los adultos para evitar que los niños tragaran objetos que no son alimentos.

El número siete probablemente se popularizó porque tiene un fuerte valor simbólico y suena lo suficientemente largo como para disuadir a cualquiera.

En definitiva, si alguna vez te has tragado un chicle por accidente, no hay motivo para preocuparse. El organismo es perfectamente capaz de eliminarlo por sí solo en pocos días.

Eso sí, aunque no sea peligroso, sigue sin ser buena idea hacerlo. La goma de mascar no está diseñada para ser ingerida, por lo que lo más recomendable sigue siendo lo que siempre dijeron los padres: masticar… y después tirarlo a la papelera.