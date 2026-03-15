La NASA prevé lanzar el 1 de abril Artemis II, la primera misión tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) prevé lanzar el próximo 1 de abril la misión Artemis II, que llevará de nuevo a astronautas a las proximidades de la Luna más de medio siglo después del final del programa Apolo. La misión, que durará 10 días, será la primera del programa Artemis con tripulación y forma parte del plan estadounidense para reanudar la exploración humana del satélite natural.

La agencia espacial estadounidense informó de que el pasado 12 de marzo completó la Revisión de Preparación para el Vuelo (Flight Readiness Review, FRR), un paso técnico clave que evaluó el estado del cohete, la nave y los sistemas necesarios para la misión. El resultado fue favorable para continuar con el calendario previsto de lanzamiento.

Según el plan actual, la NASA pretende trasladar el cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion a la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy el 19 de marzo, con vistas a realizar un intento de lanzamiento el miércoles 1 de abril, una vez concluyan los últimos trabajos pendientes.

La primera misión tripulada del programa Artemis

Artemis II será la primera misión con astronautas del programa Artemis, la iniciativa con la que Estados Unidos busca retomar la exploración humana de la Luna. La tripulación realizará un vuelo alrededor del satélite antes de regresar a la Tierra, sin aterrizar en su superficie.

Para esta misión, la NASA ha seleccionado a cuatro astronautas. El comandante será Reid Wiseman, acompañado por el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch, todos ellos de la NASA. A ellos se sumará Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, que participará como especialista de misión.

El lanzamiento de Artemis II estaba previsto inicialmente para marzo, pero el calendario se modificó después de que la NASA decidiera retirar a finales de febrero el cohete SLS y la nave Orion de la plataforma de lanzamiento para realizar ajustes técnicos antes de continuar con los preparativos.

Más de medio siglo desde el programa Apolo

El vuelo de Artemis II supondrá el regreso de astronautas a la órbita lunar tras más de 50 años. La última vez que seres humanos viajaron a la Luna fue durante el programa Apolo, desarrollado por la NASA en las décadas de 1960 y 1970.

Ese programa permitió los primeros alunizajes de la historia, aunque finalizó en 1972, cuando concluyó la misión Apolo 17. Desde entonces, ninguna misión tripulada ha vuelto a acercarse al satélite natural de la Tierra.

El programa Artemis busca recuperar esa capacidad y ampliar los objetivos de exploración lunar. Mientras que las misiones Apolo se centraron en realizar alunizajes y recoger muestras, la nueva iniciativa plantea una presencia humana más prolongada y sostenida en el entorno lunar.

El calendario previsto para volver a pisar la Luna

Aunque Artemis II llevará astronautas alrededor de la Luna, el regreso de seres humanos a la superficie lunar no se producirá todavía. Según el calendario actual de la NASA, el primer alunizaje del programa Artemis se prevé, como mínimo, para 2028.

Antes de esa fecha, la agencia ha incorporado una misión adicional de prueba, Artemis III, prevista para 2027. Esta misión permitirá ensayar sistemas clave antes de que los astronautas intenten aterrizar de nuevo en la superficie lunar.

Dentro de estas pruebas se incluye el encuentro y acoplamiento en el espacio con módulos de aterrizaje comerciales desarrollados por SpaceX y Blue Origin, así como la verificación integrada de varios sistemas de la nave y de la infraestructura lunar.

Entre los elementos que se evaluarán figuran los sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión, además de pruebas de los nuevos trajes de Actividad Extravehicular (xEVA) diseñados para futuras operaciones fuera de la nave.

Un programa para estancias más largas en la Luna

El objetivo del programa Artemis va más allá de repetir los alunizajes realizados durante el programa Apolo. La NASA pretende que las futuras misiones permitan aprender a vivir y trabajar durante periodos prolongados en la superficie lunar.

Para ello, la agencia está aumentando la frecuencia de las misiones y planea estandarizar la configuración de los vehículos utilizados en el programa. La intención es que, una vez iniciadas las operaciones en superficie, se pueda realizar al menos un alunizaje al año.

Además, Artemis busca avanzar en el estudio y el uso de recursos presentes en la Luna, con el fin de facilitar futuras misiones y apoyar el desarrollo de infraestructuras que permitan mantener una presencia humana continuada.