La NASA envía nombres de ciudadanos a la Luna en la misión Artemis II

La NASA ha lanzado una iniciativa global para involucrar a la sociedad civil en la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa que llevará al ser humano de regreso a las proximidades de la Luna. A través de la campaña "Envía tu nombre con Artemis II", cualquier persona pudo inscribirse hasta el 21 de enero para que su identidad fuera incluida en un dispositivo de almacenamiento digital que viajará a bordo de la nave Orion.

El despliegue tecnológico de la misión

La misión tiene previsto su lanzamiento el 1 de abril de 2026 y utilizará el cohete SLS (Space Launch System). Los nombres recopilados se volcarán en una tarjeta SD que se instalará en la cápsula donde viajarán los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen.

Según ha confirmado Lori Glaze, administradora asociada en funciones de la NASA, el objetivo es convertir este hito técnico en una oportunidad para inspirar a la población mundial mientras se lidera la exploración del espacio profundo.

Una prueba clave para llegar a Marte

Artemis II consistirá en un vuelo de prueba de aproximadamente 10 días de duración. No se trata solo de un hito simbólico; es el paso previo necesario para establecer una presencia humana continuada en la superficie lunar y, a largo plazo, preparar el salto definitivo hacia Marte.

Los participantes que hayan completado el registro a través de los canales oficiales de la agencia podrán descargar una tarjeta de embarque personalizada como recuerdo de su participación en esta fase de la nueva edad de oro de la innovación espacial.

La NASA subraya que esta misión es la piedra angular de su campaña Artemis, que busca consolidar misiones tripuladas por estadounidenses en el suelo lunar.