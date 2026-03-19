Una gran bola de fuego ilumina el cielo de Andalucía a 108.000 kilómetros por hora

Una brillante bola de fuego de origen asteroidal fue registrada durante la noche del 17 de marzo al cruzar el cielo a una velocidad inicial de 108.000 kilómetros por hora sobre España.

El hecho se produjo a las 22:30 horas (Tiempo Universal) y fue grabado por los detectores del Proyecto SMART que operan en los observatorios de Calar Alto (Almería), La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada), y en Sevilla.

Según el análisis preliminar realizado por el profesor José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), el bólido comenzó a ser visible a una altitud inicial de 95 kilómetros y finalizó su trayectoria a 42 kilómetros de altitud.

La cámara norte del Observatorio de Calar Alto logró registrar en vídeo el paso de la bola de fuego. Esta estación de detección, junto con la instalada en Sierra Nevada, forma parte del proyecto de seguimiento de objetos celestes SMART gracias a un acuerdo de colaboración establecido entre el profesor Madiedo y dichas instituciones científicas.

Otras bolas de fuego sobre España

En mayo de 2024 otra "bola de fuego enorme", iluminaba el cielo en España y Portugal. La bola de luz, avistada en varias comunidades podría haber caído en la zona de Castro Daire en el centro de Portugal.

En esa ocasión el fenómeno se pudo observar en los cielos de parte de la Península ibérica. También fue registrado por las cámaras del Observatorio de Calar Alto de Gérgal, en Almería, que lo denominó como una "bola de fuego enorme" sobre los cielos de España y Portugal.

Una gran bola de fuego también voló de madrugada sobre Madrid y Segovia a 53.000 kilómetros por hora en 2023. A lo largo de su trayectoria la bola de fuego mostró varias explosiones que provocaron aumentos súbitos de su luminosidad y que se debieron a diversas rupturas bruscas de la roca.