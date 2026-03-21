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Ciencia

Descubren por qué el estrés en los primeros años de vida provoca enfermedades intestinales

Investigadores de la Universidad de Nueva York vinculan traumas en la niñez con alteraciones del sistema nervioso que dañan el aparato digestivo.

Libertad Digital
Investigadores de la Universidad de Nueva York vinculan traumas en la niñez con alteraciones del sistema nervioso que dañan el aparato digestivo.
Una mujer con dolor de tripa. | Canva

El padecimiento de tensiones y situaciones traumáticas durante los primeros años de vida puede desencadenar complicaciones severas intestinales y estomacales en el futuro. Así lo ha determinado un estudio reciente llevado a cabo por la Universidad de Nueva York y que ha sido publicado en la revista científica Gastroenterology, donde se detalla cómo estas vivencias alteran de forma sustancial el sistema nervioso simpático y la estructura intestinal.

La directora del Centro de Investigación del Dolor de la citada universidad y autora principal del trabajo, Kara Margolis, ha explicado que la investigación "demuestra que estos factores estresantes pueden tener un impacto real en el desarrollo infantil". Según detalla la experta, comprender a fondo los mecanismos biológicos implicados permitirá a la comunidad médica diseñar tratamientos más específicos para combatir estas afecciones prolongadas.

Los síntomas

Los científicos han puesto el foco en la comunicación constante entre la mente y el aparato digestivo. Cuando la negligencia emocional o cualquier otra experiencia adversa altera la comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino, los individuos experimentan una mayor predisposición a sufrir dolor abdominal, estreñimiento, diarrea o el temido síndrome del intestino irritable, además de asociarse a un mayor riesgo de padecer depresión o ansiedad.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo investigador utilizó modelos de laboratorio con roedores y analizó dos amplios estudios poblacionales. En el caso de los animales, la separación temprana de sus madres derivó meses después en notables niveles de ansiedad y dolor intestinal.

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El primero de los análisis en humanos evaluó a más de 40.000 menores en Dinamarca. Los datos revelaron que aquellos nacidos de madres que sufrieron una depresión no tratada durante o después del embarazo presentaban un riesgo significativamente mayor de recibir diagnósticos de trastornos funcionales.

El segundo trabajo examinó a casi 12.000 niños estadounidenses mediante los datos del Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente. La evaluación de abusos, descuidos o problemas de salud mental de los padres confirmó que los síntomas gastrointestinales aumentaban ante cualquier tipo de adversidad experimentada a edades tempranas, sin que se detectaran diferencias sustanciales entre hombres y mujeres.

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