Descubren por qué el estrés en los primeros años de vida provoca enfermedades intestinales

El padecimiento de tensiones y situaciones traumáticas durante los primeros años de vida puede desencadenar complicaciones severas intestinales y estomacales en el futuro. Así lo ha determinado un estudio reciente llevado a cabo por la Universidad de Nueva York y que ha sido publicado en la revista científica Gastroenterology, donde se detalla cómo estas vivencias alteran de forma sustancial el sistema nervioso simpático y la estructura intestinal.

La directora del Centro de Investigación del Dolor de la citada universidad y autora principal del trabajo, Kara Margolis, ha explicado que la investigación "demuestra que estos factores estresantes pueden tener un impacto real en el desarrollo infantil". Según detalla la experta, comprender a fondo los mecanismos biológicos implicados permitirá a la comunidad médica diseñar tratamientos más específicos para combatir estas afecciones prolongadas.

Los síntomas

Los científicos han puesto el foco en la comunicación constante entre la mente y el aparato digestivo. Cuando la negligencia emocional o cualquier otra experiencia adversa altera la comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino, los individuos experimentan una mayor predisposición a sufrir dolor abdominal, estreñimiento, diarrea o el temido síndrome del intestino irritable, además de asociarse a un mayor riesgo de padecer depresión o ansiedad.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo investigador utilizó modelos de laboratorio con roedores y analizó dos amplios estudios poblacionales. En el caso de los animales, la separación temprana de sus madres derivó meses después en notables niveles de ansiedad y dolor intestinal.

El primero de los análisis en humanos evaluó a más de 40.000 menores en Dinamarca. Los datos revelaron que aquellos nacidos de madres que sufrieron una depresión no tratada durante o después del embarazo presentaban un riesgo significativamente mayor de recibir diagnósticos de trastornos funcionales.

El segundo trabajo examinó a casi 12.000 niños estadounidenses mediante los datos del Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente. La evaluación de abusos, descuidos o problemas de salud mental de los padres confirmó que los síntomas gastrointestinales aumentaban ante cualquier tipo de adversidad experimentada a edades tempranas, sin que se detectaran diferencias sustanciales entre hombres y mujeres.