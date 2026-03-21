Embalses en máximos históricos: cuando el relato climático hace aguas

España vive estos días una paradoja difícil de ignorar: los embalses están en niveles máximos históricos para esta época del año, pero el discurso dominante insiste en que el país se seca de forma inexorable. Una realidad tangible —millones de hectómetros cúbicos almacenados— convive con un relato climático que parece resistirse a ser matizado por los datos.

Según el último boletín del Ministerio para la Transición Ecológica, la reserva hídrica nacional se sitúa en torno al 83,2% de su capacidad, con más de 46.600 hectómetros cúbicos de agua embalsada, el valor más alto registrado a finales del invierno desde que existen datos homogéneos desde 1988. No se trata de un ligero repunte puntual: es un máximo histórico.

Además, la comparación no deja lugar a dudas. El volumen actual se encuentra más de 20 puntos por encima del año pasado y alrededor de 25 puntos por encima de la media de la última década. En términos hidrológicos, España no solo no está en sequía, sino que presenta una situación de abundancia relativa.

Embalses llenos, discurso vacío

La imagen sobre el terreno refuerza los datos. Todas las cuencas hidrográficas superan el 50% de su capacidad, y muchas se sitúan por encima del 80% o incluso del 90%. Cuencas como las del Cantábrico, Galicia o el País Vasco rozan niveles cercanos al lleno técnico.

Sin embargo, esta realidad convive con titulares que alertan de una España "cada vez más seca", incluso en pleno episodio de lluvias intensas. Algunos artículos advierten explícitamente: "No se deje engañar por las últimas lluvias", insistiendo en que la tendencia de fondo es la aridificación.

La paradoja es evidente: mientras los indicadores hidrológicos muestran abundancia, el discurso mediático enfatiza escasez. La cuestión no es trivial, porque afecta a la percepción pública, a la gestión del agua y al diseño de políticas.

Aridez no es sequía, pero tampoco es realidad inmediata

Parte de la explicación reside en la distinción entre conceptos. Los expertos diferencian entre sequía —un fenómeno temporal— y aridez —una característica climática estructural—. El argumento es que, aunque llueva más en determinados periodos, la tendencia a largo plazo podría ser hacia un clima más seco.

Sin embargo, este enfoque plantea un problema de comunicación: se utilizan proyecciones futuras o tendencias débiles para contradecir situaciones presentes claramente observables. Es decir, se prioriza el modelo sobre la realidad inmediata.

De hecho, algunos estudios recientes reconocen limitaciones importantes en estos modelos. Las simulaciones climáticas presentan sesgos sistemáticos de sequedad, al subestimar la precipitación y sobreestimar la evapotranspiración, lo que conduce a escenarios más áridos de lo que sugieren las observaciones.

En otras palabras, el propio instrumento utilizado para proyectar el futuro tiende a "secar" el presente.

El peso del relato climático

Este desfase entre datos y discurso no es casual. En el contexto actual, el cambio climático se ha convertido en un marco interpretativo dominante, capaz de absorber cualquier fenómeno meteorológico, ya sea extremo o moderado.

Si llueve poco, se presenta como evidencia de sequía estructural. Si llueve mucho, se interpreta como una anomalía puntual o como consecuencia de un clima más extremo. En ambos casos, la conclusión es la misma.

Este tipo de narrativa tiene la ventaja de ser difícilmente falsable, pero el inconveniente de diluir el análisis riguroso. Cuando cualquier resultado confirma la hipótesis, el margen para el contraste crítico desaparece.

Datos frente a percepción

La situación actual de los embalses ofrece una oportunidad para introducir matices en el debate. España es un país con una enorme capacidad de regulación hídrica —más de 50.000 hectómetros cúbicos— y con una gran variabilidad climática, caracterizada por ciclos alternantes de sequía y abundancia.

El año hidrológico en curso ha sido especialmente húmedo, con precipitaciones muy por encima de la media en amplias zonas del país. Esto ha permitido recuperar niveles que no se veían desde hace décadas.

Negar esta realidad o relegarla a una mera anécdota temporal implica ignorar la complejidad del sistema hidrológico español, que no responde a tendencias lineales simples.

Cuando la realidad incomoda

El problema no es reconocer que puedan existir riesgos futuros asociados al clima. El problema es convertir esas proyecciones en una lente única a través de la cual se interpreta todo, incluso cuando los datos actuales apuntan en otra dirección.

Porque, al final, el agua está ahí. Es medible, cuantificable y visible. No es una abstracción ni una proyección a 2100. Son embalses llenos, ríos caudalosos y reservas por encima de la media.

La pregunta, por tanto, no es si España puede enfrentarse a desafíos hídricos en el futuro, sino si el discurso actual está reflejando fielmente la realidad presente o si, por el contrario, la está reinterpretando para encajar en un marco predefinido.

El riesgo de ignorar los datos

En ciencia, los datos deberían ser el punto de partida, no el obstáculo a superar. Cuando los hechos observables —como unos embalses en máximos históricos— chocan con el relato dominante, lo razonable sería ajustar el relato.

Pero si ocurre lo contrario, y son los datos los que se reinterpretan o minimizan para no contradecir la narrativa, entonces el debate deja de ser científico para convertirse en ideológico.

España, hoy, no está seca. Los datos oficiales lo confirman. Lo que está en cuestión no es el nivel de los embalses, sino la capacidad de integrar la realidad en un discurso que, a veces, parece impermeable a ella.