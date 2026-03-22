El descanso centinela: cómo el cerebro animal se adapta para dormir y sobrevivir

Para los humanos, dormir significa desconectarse: ojos cerrados, músculos relajados y un cerebro aislado del entorno. Sin embargo, no todos los seres vivos pueden permitirse esta pausa completa. Delfines que deben salir a la superficie para respirar y aves que cruzan continentes necesitan estrategias que les permitan descansar sin perder el control ni la vigilancia.

Pero, ¿cómo lo hacen entonces para dormir? Por ejemplo, los delfines apagan un hemisferio cerebral mientras el otro permanece alerta. Habitualmente cierran el ojo opuesto al hemisferio dormido para vigilar depredadores o mantener contacto con su manada. Además, mantienen la respiración voluntaria y flotan o nadan lentamente, en un fenómeno conocido como descanso centinela. Tras unos minutos u horas, los hemisferios alternan su función.

Por su parte, las aves migratorias, como los albatros o vencejos, combinan sueño unihemisférico y bihemisférico en ráfagas breves mientras planean. Estos animales pueden tomar microsiestas de apenas segundos durante corrientes de aire estables, acumulando suficiente descanso para atravesar largas distancias sin aterrizar.

Diversidad de hábitos de sueño en animales

Diurnos, nocturnos y crepusculares: Muchos animales siguen patrones similares a los humanos, mientras que otros adaptan su descanso a factores ambientales y depredadores.

Refugios y nidos: Los orangutanes construyen nidos diarios en los árboles con ramas y hojas, mientras que los lémures duermen agrupados para conservar calor.

Posturas especiales: Los flamencos descansan sobre una pata gracias a articulaciones que bloquean los músculos, y los felinos como leopardos y tigres duermen en troncos o a ras del suelo en posturas flexibles.

El dilema del sueño REM

La fase REM implica parálisis muscular; un peligro para quienes vuelan o nadan.

Las aves la reducen a segundos, y muchos cetáceos parecen prescindir casi por completo de la REM tradicional.

Esto demuestra que el sueño es maleable, adaptándose a las necesidades de supervivencia y actividad continua.

El sueño unihemisférico y otras adaptaciones muestran que descansar no siempre significa detenerse por completo. Mientras los humanos sufren deterioros cognitivos tras una noche en vela, estos animales gestionan el cansancio de manera modular, permitiendo que parte de su cerebro se recupere mientras otra parte sigue controlando el cuerpo y el entorno.

La próxima vez que observes un delfín nadando o un ave migratoria surcando el cielo, recuerda: es muy posible que una parte de ellos esté soñando mientras la otra mantiene el mundo en marcha.