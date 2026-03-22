El eclipse solar de agosto recorrerá Navarra en una cabina inmersiva única en el mundo

El programa educativo Escuela de Estrellas, que el Planetario de Pamplona ha estado ejecutando desde hace 33 años, fortalece su oferta pedagógica en esta versión con nuevas herramientas y vivencias concebidas para acercar a los centros educativos de Navarra el eclipse total de Sol de agosto, un acontecimiento astronómico singular.

El Planetario de Pamplona ha presentado una versión especial de su famosa Escuela de Estrellas, la cual promete ofrecer una experiencia sensorial sin igual. Una cabina inmersiva de 6 metros de longitud es la gran innovación de este año; se trata de una de las pocas instalaciones de este tipo que hay en el planeta.

La directora pedagógica de CNAI, Marina Muñoz; y la delegada en Navarra de la Fundación La Caixa, Izaskun Azcona, han estado presentes en el inicio del programa este lunes pasado en la Sala de Exposiciones de Baluarte, con alumnos de 6.º de Primaria del Colegio Público José María de Huarte.

Los especialistas están de acuerdo: Navarra será una de las zonas del planeta donde el eclipse del 12 de agosto se podrá observar mejor. Por esta razón, la Fundación La Caixa ha querido contribuir con su asistencia al programa educativo promoviendo la inclusión de nuevos recursos educativos en esta edición especial. El Centro Navarro de Aprendizaje Integral (CNAI) colabora en la realización de las actividades educativas dirigidas a los estudiantes.

Proyecto itinerante

Destaca la itinerancia de la Escuela de Estrellas que desarrollará el programa por la geografía navarra. Ahora en se puede disfrutar en Baluarte, pero de aquí a que acabe el curso escolar va a recorrer toda Navarra para los alumnos puedan acercarse a la ciencia y este momento especial que es el eclipse solar. Una excusa perfecta para hablar de ciencia, astronomía y divulgación científica.

Hasta el próximo 24 de marzo, Escuela de Estrellas Especial EKLIPSE permanecerá en la Sala de Exposiciones de Baluarte. A partir de entonces iniciará una itinerancia por Azagra –del 25 de marzo al 1 de abril–, Peralta –del 13 al 30 de abril–, Pamplona –de nuevo en Baluarte, del 1 al 8 de mayo–, Lerín –del 11 al 22 de mayo–, Alsasua –entre el 25 de mayo y el 5 de junio– y finalizará en Lodosa, entre el 8 y el 19 de junio.

El programa incluye, además, una cúpula enorme de alrededor de 4 metros de alto donde se van a proyectar fragmentos elegidos por el grupo científico del Planetario de Pamplona. Tanto en la página de Planetario como en el sitio web eklipsenavarra.com, es posible pedir las visitas escolares por medio del enlace habilitado.

Destinados a estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, puede desarrollarse tanto en castellano como en euskera y tiene una duración de una hora y 45 minutos.