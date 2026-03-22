¿Podríamos algún día obtener energía del Sol como las plantas?

La fotosíntesis es un superpoder natural que permite a las plantas fabricar su propio alimento a partir de la luz solar. Los humanos dependemos de ingerir alimentos, pero la ciencia ha empezado a explorar si este límite podría romperse en el futuro mediante la fotosíntesis inversa o artificial.

A diferencia de la fotosíntesis tradicional, la fotosíntesis inversa no crea azúcares para crecer, sino que usa la luz solar para descomponer materia orgánica y generar energía o productos químicos útiles, como biocombustibles. Investigadores de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) han descubierto que ciertas enzimas llamadas monooxigenasas multiplican su eficacia bajo luz solar, acelerando procesos químicos que antes tardaban horas y permitiendo producir combustible de manera más eficiente.

Según Claus Felby, líder de la investigación, "la luz solar directa impulsa procesos químicos que antes requerían calor o energía adicional, optimizando la producción de biocombustibles a temperaturas más bajas y con mayor eficiencia energética".

Humanos fotosintéticos: un sueño lejano

¿Podríamos algún día obtener energía directamente del Sol? La biología humana plantea varios límites:

Falta de cloroplastos : nuestros cuerpos no cuentan con los orgánulos que capturan luz y producen glucosa.

Superficie insuficiente : la piel humana solo cubriría un 1% de nuestras necesidades energéticas diarias, menos que un solo chocolate.

Metabolismo activo: a diferencia de las plantas, los humanos consumimos energía mucho más rápido, lo que hace que la fotosíntesis natural sea insuficiente para sostenernos.

Aun así, la investigación en biotecnología propone alternativas como parches o implantes fotosintéticos, sistemas que podrían generar glucosa o ATP directamente en el torrente sanguíneo mediante luz solar. O alimentos fotosintéticos, producción de alimentos en laboratorios usando luz solar o fotosíntesis artificial para reducir la dependencia de la agricultura tradicional.

Inspiración animal: la babosa solar

La Elysia chlorotica, una babosa marina, integra cloroplastos de las algas que consume en sus células digestivas, logrando sobrevivir meses gracias a la luz solar. Este fenómeno, llamado cleptoplastia, demuestra que un animal puede romper la barrera entre reino vegetal y animal, aunque su eficiencia energética es mucho menor que la requerida por un humano.

Desafíos y futuro

El principal obstáculo es físico: un humano necesitaría una superficie de piel equivalente a una pista de tenis para cubrir todas sus necesidades energéticas a partir de la luz solar. Por ello, la fotosíntesis inversa en humanos sería un complemento metabólico, no un reemplazo de la comida.

En un futuro lejano, la ingeniería genética o la integración de microorganismos fotosintéticos en la dermis podrían permitir generar pequeñas cantidades de energía directamente del Sol, ayudando en supervivencia prolongada, regeneración de tejidos o reducción de la huella ambiental.

El concepto plantea también preguntas éticas y sociales: ¿cambiaríamos nuestro color de piel por funcionalidad? ¿Cómo afectaría a nuestra identidad? Aun siendo ciencia ficción hoy, la escasez de recursos en misiones espaciales o entornos extremos podría hacer que esta idea deje de ser un lujo para convertirse en necesidad.

La fotosíntesis inversa y artificial nos muestran que la naturaleza y la tecnología podrían converger. Aunque los humanos no podamos vivir del Sol directamente, estas innovaciones prometen un futuro donde la energía solar complemente nuestra nutrición, ayude a producir alimentos y combustibles de forma sostenible, y transforme nuestra relación con la luz y la energía de manera revolucionaria.