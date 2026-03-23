El efecto Coriolis desmontado: la verdad sobre el giro del agua en el lavabo

Si alguna vez has viajado al otro lado del ecuador, es probable que alguien te haya propuesto un experimento curioso: llenar un lavabo, quitar el tapón y observar cómo gira el agua.

La creencia popular sostiene que, debido al efecto Coriolis, el agua gira en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y al contrario en el sur. Una idea tan extendida que incluso fue popularizada por Los Simpson. Sin embargo, la realidad científica es mucho menos espectacular… y mucho más interesante.

¿Qué es realmente el efecto Coriolis? El efecto Coriolis no es una fuerza "real" en el sentido clásico, sino una fuerza aparente que surge por la rotación de la Tierra. Cuando un objeto se mueve sobre un planeta en rotación, su trayectoria parece desviarse hacia la derecha en el hemisferio norte o hacia la izquierda en el hemisferio sur.

Este fenómeno es clave para entender el comportamiento de huracanes, corrientes oceánicas y grandes sistemas atmosféricos. Pero hay un detalle fundamental: solo es relevante a gran escala.

El problema de la escala: lavabo vs. planeta

Aquí es donde el mito se desmonta. El efecto Coriolis es extremadamente débil en situaciones cotidianas. Para que influya en el agua de un lavabo, haría falta un recipiente enorme (de kilómetros) y agua completamente en reposo durante horas o días.

En un baño doméstico, entran en juego fuerzas mucho más importantes que "ganan la partida" como la forma del lavabo, pequeñas inclinaciones o imperfecciones determinan el giro. El movimiento inicial del agua, cómo llenas el recipiente ya genera corrientes. La dirección del chorro, el ángulo de entrada del agua es decisivo. Y detalles mínimos, incluso corrientes de aire o vibraciones influyen. En resumen: el sentido del remolino depende de factores locales, no de la rotación de la Tierra.

Dónde sí importa el efecto Coriolis

Aunque no afecte a tu lavabo, el efecto Coriolis es fundamental para entender el planeta. En el hemisferio norte las borrascas giran en sentido antihorario y los anticiclones, horario. Por su parte, en el hemisferio sur ocurre justo lo contrario. Sin este fenómeno, el clima terrestre sería completamente distinto. La circulación atmosférica, los vientos y las corrientes marinas cambiarían radicalmente.

El mito del desagüe es un buen ejemplo de cómo una idea científica real puede malinterpretarse cuando se aplica fuera de contexto. La próxima vez que observes cómo se vacía un lavabo, recuerda que no estás viendo el efecto de la rotación de la Tierra, sino el resultado de pequeñas fuerzas locales actuando en conjunto. La Tierra gira bajo tus pies, sí. Pero en tu baño, manda la fontanería, no la física planetaria.