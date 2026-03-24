La campaña de setas de otoño de 2025 fue un desastre. La sequía y las temperaturas más altas de lo normal dejaron a los aficionados a la micología con las cestas prácticamente vacías. Sin embargo, la primavera de 2026 llega con unas perspectivas muy diferentes: las abundantes lluvias del invierno han devuelto la esperanza a los seteros, aunque con matices dependiendo de la zona.

Los expertos coinciden en una idea clave: hay agua de sobra, pero ahora todo dependerá de la temperatura. Si el termómetro acompaña en las próximas semanas, España podría vivir una de las mejores temporadas de setas primaverales de los últimos años.

Marzuelos y perrechicos: las estrellas de la temporada

La campaña ya ha comenzado tímidamente con la aparición de los primeros marzuelos —Hygrophorus marzuolus—, especialmente en zonas de montaña del norte y del Sistema Ibérico. Este hongo, uno de los más tempranos, actúa como termómetro natural de la temporada: su escasez o abundancia suele anticipar cómo evolucionará la primavera.

A ellos se sumarán en las próximas semanas los perrechicos —Calocybe gambosa—, las colmenillas, las senderuelas y, en el suroeste, los codiciados gurumelos. Todas ellas dependen de una combinación muy concreta: suelos húmedos y temperaturas suaves, sin heladas nocturnas persistentes.

Castilla y León: el gran epicentro micológico

Si hay una región que concentra todas las miradas esta primavera es Castilla y León. Provincias como Soria, Burgos, Palencia o Zamora presentan suelos saturados tras meses de lluvias continuas, lo que ha favorecido una campaña temprana prometedora.

En la Sierra de Urbión, la comarca de Pinares o San Leonardo de Yagüe ya se han empezado a recolectar los primeros marzuelos, aunque los expertos advierten de que la clave está en que el monte se airee. Tras acumulaciones de hasta 700 litros por metro cuadrado en algunos puntos, el exceso de agua podría estar frenando la fructificación.

Las previsiones, no obstante, son optimistas. Micólogos y recolectores coinciden en que, en cuanto lleguen unos días de sol y temperaturas suaves, podría producirse una eclosión masiva de setas, especialmente de perrechicos y senderuelas en praderas.

La Rioja y norte peninsular: alto potencial

Más al norte, la situación es más incierta. En La Rioja, Navarra o el Pirineo, el exceso de agua combinado con temperaturas nocturnas aún bajas está retrasando la temporada.

El marzuelo, que debería estar ya en plena producción, apenas ha aparecido en cantidad. Las heladas nocturnas siguen siendo el principal freno. Sin embargo, los expertos ven el vaso medio lleno: si las temperaturas suben en abril, la gran reserva de humedad acumulada podría provocar una explosión de setas.

En estas regiones, especies como el perrechico, la seta de cardo o las colmenillas podrían protagonizar una campaña tardía pero muy productiva, especialmente en campas y zonas húmedas.

Sistema Central y zonas de interior: campaña irregular

En áreas del Sistema Central, como Gredos o la meseta sur de Castilla y León, la campaña dependerá mucho del equilibrio entre lluvia y sol. El exceso de precipitaciones en algunos puntos puede haber compactado el suelo, dificultando la oxigenación del micelio.

Aun así, la variedad de ecosistemas —pinares, robledales y praderas— permite prever una temporada aceptable, con apariciones escalonadas más que explosivas.

Suroeste peninsular: el reino del gurumelo

En Extremadura y Andalucía occidental, la primavera tiene nombre propio: gurumelo —Amanita ponderosa—. Las dehesas, bien empapadas tras el invierno, ofrecen condiciones ideales para esta especie tan apreciada.

Aquí, a diferencia del norte, el riesgo no es el frío sino un aumento brusco de las temperaturas. Si el calor llega demasiado pronto, la temporada podría acortarse. Pero si se mantiene una primavera suave, la producción podría ser excelente.

Recolección segura y responsable

Para aquellos dispuestos a lanzarse al monte para practicar micoturismo, hay una serie de buenas prácticas que conviene respetar:

Utilizar cestas , nunca bolsas de plástico, para permitir la dispersión de esporas.

, nunca bolsas de plástico, para permitir la dispersión de esporas. Cortar las setas con navaja , sin arrancar el micelio.

, sin arrancar el micelio. Recoger solo especies perfectamente identificadas .

. Respetar la normativa local y los acotados micológicos.

Y aunque la micología sigue siendo un arte imprevisible, la campaña de primavera de 2026 tiene todos los ingredientes para ser memorable: humedad abundante, suelos cargados de agua y una naturaleza en plena explosión tras meses complicados.