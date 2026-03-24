La escala Scoville: el picante que engaña al cerebro y parece fuego

La sensación de que la boca 'arde' al comer picante no tiene nada que ver con una temperatura elevada. No hay fuego, ni combustión, ni daño térmico real. Lo que ocurre es un sofisticado engaño del sistema nervioso provocado por una molécula: la capsaicina.

Este compuesto, presente en los pimientos picantes, actúa directamente sobre los receptores del dolor y del calor en la lengua. Al activarlos, envía al cerebro una señal de alerta similar a la que se produciría si realmente estuviéramos en contacto con algo muy caliente. Por eso sudamos, lagrimeamos o sentimos ese ardor intenso.

La escala que mide el 'fuego'

Para cuantificar esa sensación existe la escala Scoville, un sistema creado en 1912 por el farmacéutico Wilbur Scoville. Su objetivo era medir la cantidad de capsaicina en los alimentos y clasificar su nivel de picante.

Esta escala utiliza las llamadas Unidades de Calor Scoville (SHU). En su versión original, se diluía un extracto de chile en agua azucarada hasta que el picante dejaba de percibirse. Cuanta más dilución era necesaria, mayor era la puntuación.

Hoy en día, este método ha sido sustituido por técnicas más precisas como la cromatografía líquida, que mide directamente la concentración de capsaicinoides. Aun así, las SHU siguen siendo la referencia mundial.

¿Cómo engaña la capsaicina al cerebro?

La clave está en unos receptores nerviosos llamados TRPV1, diseñados para detectar temperaturas superiores a los 43 grados o estímulos dolorosos. La capsaicina se une a estos receptores como si fuera una llave perfecta.

El resultado es que el cerebro interpreta que hay una quemadura real y activa mecanismos de defensa: sudoración para enfriar el cuerpo, aumento del pulso y liberación de endorfinas para aliviar el dolor.

En realidad, no hay daño físico, pero la respuesta fisiológica es completamente auténtica. Es una ilusión térmica que convierte un alimento a temperatura ambiente en una experiencia 'ardiente'.

Del dulce al infierno en cifras

La escala Scoville permite comparar el nivel de picante entre distintos alimentos. En la base se encuentran los pimientos dulces, con 0 SHU. A partir de ahí, el picante aumenta progresivamente.

Un pimiento de Padrón puede oscilar entre 500 y 2.500 SHU, mientras que un jalapeño se sitúa entre 3.000 y 8.000. El salto es mucho mayor con el habanero, que alcanza entre 100.000 y 350.000 unidades.

En la cima se encuentra el temido Carolina Reaper, que supera los 2 millones de SHU. A estos niveles, el cuerpo deja de percibir el picante como sabor y lo interpreta directamente como una agresión.

Un mecanismo evolutivo

El picante no es casualidad. Las plantas desarrollaron la capsaicina como mecanismo de defensa para evitar que los mamíferos consumieran sus frutos y destruyeran sus semillas. Curiosamente, las aves no perciben este picor, lo que favorece la dispersión de las semillas.

En los humanos, esta sustancia ha terminado generando una relación peculiar: aunque provoca dolor, también activa la liberación de dopamina y endorfinas, lo que explica por qué muchas personas disfrutan del picante e incluso lo buscan.

Por qué el agua no ayuda

Uno de los errores más comunes al comer picante es beber agua. La capsaicina es una sustancia hidrófoba, lo que significa que no se disuelve en agua. En lugar de aliviar, el agua puede extenderla por la boca y aumentar la sensación de ardor.

La mejor solución es consumir alimentos con grasa o proteínas, como la leche. La caseína, una proteína presente en los lácteos, actúa como un detergente que ayuda a eliminar la capsaicina de los receptores.

Más que un simple sabor

El picante es mucho más que una experiencia culinaria. Es una interacción compleja entre química, biología y percepción. La escala Scoville permite medirlo, pero lo que realmente ocurre va más allá de los números.

Cada vez que sentimos ese ardor, nuestro cerebro está siendo engañado por una señal falsa de peligro. Un pequeño 'incendio' imaginario que, lejos de alejarnos, ha terminado convirtiéndose en uno de los placeres más intensos y universales de la gastronomía.