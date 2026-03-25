Los científicos descubren cuántas veces se puede clonar a un mismo animal

La clonación ha sido durante décadas una de las grandes promesas de la biotecnología. Desde la famosa oveja Dolly hasta los avances más recientes en agricultura y conservación, la idea de copiar organismos casi a voluntad ha fascinado tanto a científicos como al público. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que hay un límite de fotocopias de un mismo ser vivo.

Un equipo de investigadores japoneses ha estado clonando un mismo ratón a lo largo de 20 años. Lo han hecho durante 58 generaciones consecutivas, tras más de 30.000 intentos. Ahí está el límite. Según el estudio, publicado en Nature Communications y recogido por Nature, la clonación en serie dejó de funcionar a los 58 intentos y la causa principal está en la acumulación de daños en el ADN.

Lo llamativo es que los ratones clonados parecían completamente normales. Tenían un aspecto saludable y vivían tanto como cualquier otro. Sin embargo, en su material genético se estaban produciendo cambios importantes. Entre ellos, la pérdida de cromosomas completos y mutaciones que se iban acumulando con cada nueva generación.

Este fenómeno no es trivial. En la reproducción sexual, los genes de dos progenitores se mezclan, lo que permite ‘diluir’ o compensar ciertas mutaciones. En cambio, en la clonación —que es una forma de reproducción asexual— no existe ese mecanismo de corrección. Tal como explica el biólogo evolutivo Michael Lynch en Nature, "una vez que la mutación se introduce en el linaje, permanece allí para siempre".

En otras palabras, los errores genéticos se van sumando generación tras generación sin posibilidad de revertirse. Y llega un punto en el que esos fallos hacen inviable seguir clonando.

El experimento tiene implicaciones importantes, especialmente en el ámbito de la ganadería y la conservación de especies. Durante años se ha planteado la clonación como una forma de preservar genomas perfectos o de rescatar especies en peligro. Pero estos resultados indican que esa estrategia no es sostenible a largo plazo: la clonación no puede sustituir indefinidamente a la reproducción natural.