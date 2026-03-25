Por qué te cansas más en la montaña: no es la falta de oxígeno, es la presión

Cualquiera que haya subido a la montaña lo ha sentido: el mismo esfuerzo que en la ciudad resulta sencillo se convierte en un reto inesperado a varios miles de metros de altitud. La explicación no está en que haya menos oxígeno como suele decirse, sino en un fenómeno físico más complejo: la presión atmosférica.

El motivo real es que, a medida que ascendemos, el aire pesa menos. Es decir, hay menos presión ejerciendo fuerza sobre las moléculas de oxígeno, que se dispersan y llegan en menor cantidad a nuestros pulmones en cada respiración. Este fenómeno se conoce como hipoxia, y es el responsable directo de la fatiga en altura.

El mito del oxígeno que falta

En realidad, el porcentaje de oxígeno en la atmósfera se mantiene prácticamente constante, ya estemos al nivel del mar o en alta montaña. Lo que cambia es la presión con la que ese oxígeno entra en nuestro cuerpo.

A menor presión, menos moléculas de oxígeno penetran en los pulmones con cada inhalación. Esto reduce la cantidad que pasa a la sangre y, en consecuencia, la que llega a músculos y órganos. El resultado es una caída del rendimiento físico y una sensación de esfuerzo mucho mayor.

El cuerpo entra en modo emergencia

Cuando el cerebro detecta que el suministro de oxígeno disminuye, activa una respuesta inmediata. La primera reacción es aumentar la frecuencia respiratoria: respiramos más rápido y más profundo para compensar la falta de oxígeno.

Al mismo tiempo, el corazón acelera su ritmo. Como cada litro de sangre transporta menos oxígeno, el organismo intenta compensarlo bombeando más rápido. Por eso, incluso en reposo, las pulsaciones suelen ser más altas en la montaña. Esta doble respuesta —respirar más y latir más rápido— es lo que provoca esa sensación de cansancio prematuro que sorprende a muchos excursionistas.

La fábrica interna de oxígeno

Pero no todo queda ahí, sino que, si la estancia en altura se prolonga, el cuerpo pasa a una fase de adaptación más profunda. Aquí entran en juego los glóbulos rojos, las células encargadas de transportar oxígeno gracias a la hemoglobina.

Los riñones detectan la falta de oxígeno y liberan una hormona llamada eritropoyetina (EPO), que ordena a la médula ósea fabricar más glóbulos rojos. Este proceso no es inmediato, pero en cuestión de días comienza a notarse.

El resultado es una sangre con mayor capacidad de transporte de oxígeno. Es precisamente este mecanismo el que aprovechan muchos deportistas de élite al entrenar en altura ya que, al volver al nivel del mar, su rendimiento mejora significativamente.

La consecuencia directa de todo este proceso es una reducción del rendimiento físico. Como hemos comentado anteriormente, el consumo máximo de oxígeno disminuye y el cuerpo entra antes en fatiga. Además, la menor disponibilidad de oxígeno obliga a los músculos a trabajar en condiciones menos eficientes. Esto provoca una acumulación más rápida de cansancio y una sensación de esfuerzo desproporcionada. ¿Cuándo se nota? A partir de unos 1.500 metros de altitud, estos efectos empiezan a ser perceptibles, y se intensifican cuanto más se asciende.

El riesgo del mal de altura

Cuando el ascenso es demasiado rápido, el organismo no tiene tiempo de adaptarse. En estos casos puede aparecer el llamado mal agudo de montaña, que se manifiesta con dolor de cabeza, náuseas, mareos y fatiga extrema. En situaciones más graves, puede derivar en complicaciones peligrosas, por lo que la aclimatación progresiva es fundamental para evitar riesgos.

Adaptarse o sufrir... No todos los cuerpos reaccionan igual. Por ejemplo, las poblaciones que han vivido durante generaciones en zonas de gran altitud, como en los Andes o el Himalaya, han desarrollado adaptaciones genéticas únicas.

Algunas no producen más glóbulos rojos, sino que los hacen más eficientes, evitando que la sangre se vuelva demasiado espesa. Este equilibrio les permite vivir con normalidad en condiciones que resultarían extremas para otros.

Claves para subir mejor

Para quienes visitan la montaña de forma puntual, hay varias estrategias que ayudan a minimizar el impacto de la altitud. La más importante es ascender de forma progresiva, permitiendo que el cuerpo se adapte poco a poco.

La hidratación también es clave, ya que el aire seco y la respiración acelerada aumentan la pérdida de líquidos. Además, una dieta rica en carbohidratos puede facilitar la obtención de energía cuando el oxígeno escasea.

En definitiva, el aire de la montaña no es más ligero por casualidad. Es el resultado de un entorno en el que la física y la biología se combinan para poner a prueba los límites del cuerpo humano. Entenderlo no solo ayuda a disfrutar más de la experiencia, sino también a respetar un medio que exige adaptación y prudencia.