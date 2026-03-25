Winx, Wilton, Wapa... el secreto detrás de los nombres de los linces ibéricos

La semana pasada, los linces ibéricos Windtail y Winx se convirtieron en los primeros de su especie en regresar a Aragón. Este martes, Wilton y Wapa llegaban a tierras palentinas y se sumaban a otros cuatro ejemplares: Weep, Woofer, Whitney y Wendolin. Y en Cuenca, ya corren en libertad un macho llamado Wololo y dos hembras: Winona y Wasima.

A estas alturas seguro que ya has visto el patrón y tal vez te estás preguntando: ¿por qué todos los nombres empiezan por W? Se trata de una coincidencia que, en realidad, es una herramienta de trabajo.

Detrás de esta elección hay un criterio muy sencillo pero eficaz. Cada año —o cada campaña de sueltas— se asigna una letra concreta para nombrar a todos los ejemplares. De esta forma, los técnicos pueden identificar de un vistazo a qué grupo pertenece cada lince, algo clave para su seguimiento en campo, la elaboración de informes o la coordinación entre equipos.

Por eso, 2025 fue el año de la V y de ahí salieron nombres como Virgo, Vuelvepiedras, Villano o Viñegra. El año anterior tuvimos la generación U con ejemplares bautizados como Ulises, Ursus, Urano, Utrero, Umbría, Uva, Ural, Urta...

En un programa donde hay cientos de animales repartidos por varias comunidades, con seguimiento constante, collares GPS, informes y traslados, hace falta orden. Y la letra inicial funciona como un código rápido y eficaz.

Por otra parte, no todo es técnica. Poner nombre a un lince es una buena manera de convertir a un sujeto en ser individual con el que se puede sentir interés, empatía y respaldo social. Sin caer en la humanización excesiva, ese pequeño gesto —dar nombre— contribuye a que la recuperación de la especie no sea solo una cuestión técnica, sino también una historia que se puede contar y seguir.