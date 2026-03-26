¿Qué es el ojo del Sáhara, la extraña estructura que vigila a la Tierra desde el espacio?

Lo que a ras de suelo parece un terreno árido y monótono, desde la órbita terrestre se transforma en una visión hipnótica. Las imágenes satelitales de la NASA han vuelto a poner el foco sobre la Estructura de Richat, popularmente conocida como el ‘Ojo del Sáhara’, un accidente geográfico tan colosal que los astronautas lo utilizan como punto de referencia desde las primeras misiones espaciales.

Una mirada de 50 kilómetros

Ubicada en la meseta de Adrar, en Mauritania, esta estructura consiste en una serie de anillos concéntricos que forman un círculo casi perfecto de aproximadamente 50 kilómetros de diámetro. Su apariencia es tan simétrica que, durante décadas, alimentó teorías sobre un posible impacto de un meteorito o incluso leyendas que la vinculaban con la ubicación de la Atlántida descrita por Platón.

¿Qué dice la ciencia?

A pesar de su aspecto de cráter, los estudios geológicos de la NASA y otras agencias espaciales han desmentido la teoría del impacto. La explicación actual es puramente terrestre. El origen revelaron que fue resultado de un domo geológico, denominado también como anticlinal abovedado. Se trata de una enorme cúpula geológica que se elevó hace millones de años. Con el paso del tiempo, el viento y el agua erosionaron las capas de roca. Las crestas que vemos hoy son las rocas más resistentes (como las cuarcitas), mientras que los valles son materiales más blandos que cedieron ante los elementos.

El centro del ojo contiene rocas que datan del Proterozoico (hace más de 100 millones de años), mientras que los anillos exteriores son más jóvenes.

¿Por qué es tan perfecto?

Aunque la geología explica su formación, la NASA admite que el alto grado de circularidad de la estructura sigue siendo, en parte, un misterio fascinante. Las variaciones de color captadas por los instrumentos satelitales, como el satélite Terra o el Landsat 8, no son solo estéticas; revelan la presencia de rocas ígneas y sedimentarias que cuentan la historia de una época en la que el Sáhara era una región verde y llena de vida.

Hoy, el Ojo del Sáhara permanece como un recordatorio de que nuestro planeta aún guarda secretos que solo pueden ser comprendidos cuando se miran desde la distancia de las estrellas.