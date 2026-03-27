Un 'viaje exprés' desde el manto terrestre: el fascinante origen de los diamantes

Durante generaciones, se ha repetido una idea tan atractiva como equivocada: que los diamantes son simplemente carbón sometido a presión y temperatura extremas. La imagen funciona como metáfora de superación, pero falla como explicación científica.

La realidad es mucho más fascinante. Los diamantes no proceden del carbón, ni podrían hacerlo en condiciones naturales. De hecho, la mayoría de ellos son muchísimo más antiguos que las plantas que dieron origen al carbón.

El problema del tiempo: diamantes más antiguos que los bosques

El carbón se forma a partir de restos vegetales acumulados y enterrados hace unos 300 a 350 millones de años, principalmente durante el periodo Carbonífero. Es decir, depende directamente de la existencia de plantas terrestres.

Sin embargo, los diamantes naturales que encontramos hoy tienen edades comprendidas entre 1.000 y 3.300 millones de años. Cuando se formaron, la Tierra apenas albergaba vida microscópica. No había árboles, ni bosques, ni materia vegetal suficiente para generar carbón. Este simple dato temporal desmonta el mito: el diamante no puede proceder del carbón porque ya existía mucho antes.

El verdadero laboratorio: el manto terrestre

Los diamantes se forman en el manto superior de la Tierra, a profundidades de entre 150 y 200 kilómetros. Allí se dan condiciones extremas: presiones de 45 a 60 kilobares y temperaturas superiores a los 1.300 °C.

En ese entorno, los átomos de carbono —procedentes del interior primitivo del planeta o arrastrados por la subducción de placas tectónicas— se reorganizan en una estructura cristalina tridimensional extremadamente estable. El resultado es el diamante, el material natural más duro conocido. No hablamos de carbón vegetal, sino de carbono mineral profundo, sometido a fuerzas colosales durante millones de años.

Una estructura única

Lo que hace especial al diamante no es solo su origen, sino su estructura. Cada átomo de carbono se enlaza con otros cuatro formando una red cúbica rígida. Esta arquitectura es la responsable de su dureza, su transparencia y su capacidad para reflejar la luz.

Es la misma materia básica que el grafito —el de los lápices—, pero organizada de manera completamente distinta. Un ejemplo perfecto de cómo la estructura lo es todo en química.

El viaje imposible: cómo llegan a la superficie

Si los diamantes se forman tan profundo, ¿cómo llegan hasta nosotros? La respuesta está en fenómenos geológicos extremadamente raros: las erupciones de kimberlita. Estas erupciones volcánicas son rápidas y violentas, capaces de transportar material del manto hasta la superficie en muy poco tiempo. En ese ascenso, arrastran fragmentos de roca que contienen diamantes.

La velocidad es clave: si el proceso fuera lento, el diamante se transformaría en grafito al cambiar la presión. Solo un "viaje exprés" permite que conserve su estructura intacta.

Diamantes del espacio

No todos los diamantes se forman en la Tierra. También se han encontrado microscópicos diamantes en meteoritos. En estos casos, el carbono se transforma debido a impactos de enorme energía, capaces de generar presiones instantáneas gigantescas. Esto demuestra que no hace falta carbón, sino carbono y condiciones extremas. El origen puede ser terrestre… o cósmico.

¿Y los diamantes artificiales? Hoy en día, los diamantes también pueden fabricarse en laboratorio mediante dos técnicas principales:

Alta presión y alta temperatura (HPHT): imita las condiciones del manto terrestre.

Deposición química de vapor (CVD): crea capas de carbono a partir de gases como el metano.

Ambos métodos producen diamantes reales, con la misma estructura que los naturales, aunque en tiempos mucho más cortos: días o semanas frente a millones de años.

Mucho más que una joya

Desmentir el mito del carbón no resta valor al diamante; al contrario, lo engrandece. Cada diamante es un testigo de procesos profundos del planeta, formado en condiciones extremas y transportado a la superficie por eventos geológicos extraordinarios. Lejos de ser carbón "evolucionado", es un fragmento del interior de la Tierra, una cápsula del tiempo que ha sobrevivido miles de millones de años.

La próxima vez que observes un diamante, no pienses en una simple transformación. Estás mirando una pieza del corazón del planeta, forjada mucho antes de que existieran los bosques… y mucho antes de que existiéramos nosotros.