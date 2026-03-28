La ciencia descubre que nuestra forma de caminar revela el estado de ánimo

La velocidad al caminar está relacionada con muchas variables. El ritmo, la agitación, el movimiento, pero también el disfrute, la mirada, la atención. Todo depende de la circunstancia en la que nos encontremos y, sobre todo, de la persona. Algunas personas se lanzan contra la multitud a gran velocidad encontrando los mejores caminos para sortear a la gente; otras, en cambio, con su parsimonioso paso centran la atención en sus propios pensamientos o en las nubes. Pues bien, la ciencia ha demostrado cómo la manera de caminar está relacionada con el estado emocional.

El estudio ha sido publicado en la revista Royal Society Open Science y revela que el equipo de investigadores tiene la capacidad de reconocer si alguien está asustado, triste o enfadado solamente visualizando la manera en que se mueve al caminar. Así lo demuestra la investigación del Instituto Internacional de Investigación de Telecomunicaciones Avanzadas (ATR) de Japón.

El estudio

Consistió en identificar el lenguaje no verbal de aquellas personas que iban caminando. Para ello, utilizaron a varios actores y les dijeron que interpretaran cinco emociones: ira, tristeza, miedo, felicidad y neutralidad. Los actores fueron grabados con cámaras de vídeo realizando movimientos de brazos y piernas marcados con puntos de luz sin filmar la cara para evitar identificar emociones fácilmente. A continuación, un grupo de voluntarios debía interpretar las emociones visualizando las grabaciones. Los resultados fueron que la mayoría de los participantes acertaba, confirmando que el cuerpo envía un mensaje del estado de ánimo.

Los participantes identificaron los siguientes movimientos: un 'rebote' vertical más pronunciado, movimientos extensos, brazos que oscilan con intensidad y paso acelerado relacionado con la ira; pasos lentos y sin rebote, brazos casi inmóviles y hombros caídos con la tristeza; movimientos limitados, sobre todo en los brazos, con una marcha lenta y contenida lo identificaron con el miedo; movimiento ligero, paso con 'rebote', ritmo más acelerado y posición abierta con la felicidad; y finalmente, relacionaron la neutralidad con una marcha firme, sin restricciones ni exageraciones.

Aporte a la neurociencia

Mina Wakabayashi, la principal responsable del proyecto, indicaba que: "Caminar es uno de los movimientos más comunes y mejor ejecutados por los seres humanos y, por eso, las alteraciones en nuestro estado de ánimo pueden reflejarse naturalmente en cómo caminamos".

La investigación destaca que las personas suelen interpretar los estados de ánimo de los demás a partir de señales sutiles, como cambios en la postura o microexpresiones; no obstante, analizar el caminar añade un nuevo canal para esa lectura social, añadiendo valor al campo de la psicología y la neurociencia.