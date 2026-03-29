Así es el asombroso radar natural: los animales capaces de 'ver' con el sonido

En la oscuridad total de una cueva o a mil metros bajo la superficie del océano, la vista es un sentido inútil. Sin embargo, en esos escenarios se libran algunas de las cacerías más precisas de la naturaleza. ¿El secreto? La ecolocalización. Este fenómeno no es una forma de audición mejorada, sino un sistema de representación espacial: estos animales no solo escuchan sonidos, sino que perciben formas, distancias y texturas a través del rebote de las ondas sonoras.

Tanto los murciélagos como las ballenas —especialmente las dentadas como cachalotes y belugas— utilizan un sistema natural de 'radar' llamado ecolocalización para navegar, cazar y 'ver' su entorno en la oscuridad o en profundidades marinas. Este proceso funciona emitiendo sonidos que rebotan en los objetos, permitiendo al animal crear una imagen mental del entorno basada en los ecos que regresan. Aquí te detallamos cómo funciona en cada caso:

Murciélagos: Ecolocalización aérea

Los murciélagos emiten sonidos de muy alta frecuencia, llamados ultrasonidos, a través de la boca o la nariz. Estos sonidos son inaudibles para el oído humano pero, cuando estas ondas sonoras chocan con obstáculos o presas (como insectos), rebotan y regresan en forma de eco.

Además, hay que saber que sus oídos, extremadamente sensibles, reciben el eco. Su cerebro calcula la distancia, tamaño, forma y velocidad del objeto basándose en el tiempo que tarda el sonido en volver. Esto les permite cazar insectos rápidos en la oscuridad total y navegar sin chocar.

Ballenas (cetáceos): Ecolocalización marina

Las ballenas dentadas producen sonidos (clics) en su laringe o mediante estructuras especiales en su cabeza, a menudo amplificados por un órgano graso en la frente llamado 'melón'.

Recordemos que, bajo el agua, el sonido viaja cuatro veces más rápido que en el aire (aprox. 1.500 m/s), lo que hace la ecolocalización extremadamente eficiente. Los ecos regresan y son recibidos principalmente por la mandíbula inferior, que transmite las vibraciones al oído interno. Les permite 'mapear' el fondo oceánico, encontrar bancos de peces y comunicarse a grandes distancias.

Diferencias clave y similitudes

Principio físico: Ambos animales usan la misma física básica: emiten ondas, el sonido rebota, y analizan el eco para evaluar la distancia (velocidad = distancia / tiempo).

Ambiente: Los murciélagos usan el aire, las ballenas usan el agua.

Propósito: Ambos usan el sonido para 'ver' en la oscuridad, cazar y navegar.

Aunque se suele decir que son 'ciegos' en sentido de no usar la vista, la mayoría de los murciélagos sí tienen ojos y ven en la oscuridad, pero la ecolocalización les da una resolución mucho mayor que la vista.

Gatos y perros: campeones domésticos

Aunque vivan con nosotros, gatos y perros superan nuestro límite superior de audición y destacan en localización espacial.

Gatos: Hasta ~64 kHz; su pabellón auricular móvil actúa como 'antena direccional'.

Perros: Hasta ~45 kHz y excelente discriminación de dirección y distancia.

Aplicaciones: Detección de sonidos sutiles, alertas, e incluso asistencia en tareas de seguridad y salud.

Cómo se mide la capacidad auditiva

Rango de frecuencias: Límites inferior y superior que un animal puede oír. Cuanto más amplio, más diversidad de sonidos percibe.

Sensibilidad: Nivel mínimo de presión sonora (en dB) que detecta. A menor dB, mayor sensibilidad.

Direccionalidad: Habilidad para localizar el origen del sonido (diferencias de tiempo y nivel entre ambos oídos).

Procesamiento neural especializado: El cerebro interpreta patrones temporales y espectrales para tareas como caza, navegación o comunicación.

El radar de la noche: Cómo funciona el sistema

El proceso parece sencillo, pero su ejecución es una obra maestra de la física. El animal emite un sonido (a menudo un ultrasonido imperceptible para el oído humano) que viaja por el aire o el agua. Cuando esa onda choca contra un objeto —ya sea una polilla en pleno vuelo o un banco de peces—, rebota y regresa al emisor.

El cerebro del murciélago o del cetáceo procesa ese 'eco' en milisegundos. Al medir el tiempo que tarda en volver la señal y la intensidad con la que lo hace, el animal puede determinar:

Distancia: Cuánto tiempo tardó en ir y volver.

Tamaño y forma: Qué partes del objeto devolvieron el sonido primero.

Velocidad: Gracias al efecto Doppler, saben si la presa se aleja o se acerca según el cambio de frecuencia del eco.

¿Sabías que algunos insectos han aprendido a 'engañar' al radar?

La evolución es una carrera armamentista. Algunas especies de polillas han desarrollado 'orejas' capaces de detectar los ultrasonidos de los murciélagos para dejarse caer al suelo justo antes de ser capturadas. Otras incluso emiten sus propios clics ultrasónicos para 'hackear' o confundir el sonar del depredador, creando una especie de guerra electrónica en mitad de la noche.

Aplicaciones humanas: Del radar al bastón inteligente

La humanidad ha observado este fenómeno para desarrollar tecnologías críticas. El Sonar (Sound Navigation and Ranging) que utilizan los submarinos y los radares de aviación son copias tecnológicas de lo que estos animales llevan perfeccionando millones de años.

Incluso en la medicina, los ecógrafos utilizan el mismo principio de ondas de choque y rebote para 'ver' el interior del cuerpo humano sin necesidad de cirugía. Además, en la actualidad existen proyectos de bastones inteligentes para personas con discapacidad visual que utilizan sensores de ultrasonido para avisar de obstáculos a la altura de la cabeza, imitando directamente la estrategia de los murciélagos.